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2 часа назад

Как родителям избежать эмоционального выгорания

RT на русском

Детский психолог Иван Кулаков в рамках онлайн-форума «Семья» рассказал, как родителям избежать эмоционального выгорания.

Как родителям избежать эмоционального выгорания
Фото: Кадр из фильма "Трудный ребенок"Кадр из фильма "Трудный ребенок"

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«Для восстановления нервной системы и тела базовый способ — соблюдение режима: сон, еда и отдых желательно должны быть в одно и то же время. Когда нервная система привыкает к распорядку, мы становимся более выносливыми и можем перенести более серьёзную нагрузку»,

— заявил Кулаков.

По его мнению, важно давать себе возможность остановиться, делать что-то медленно.

«От лишнего напряжения помогут избавить занятия спортом, лучше регулярные. Также помогут массаж, самомассаж, баня, флоатинг»,

— считает психолог.

Как отметил Кулаков, свои чувства необходимо проговаривать, чтобы привести себя в порядок на эмоциональном уровне.

Дети,Иван Кулаков,
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