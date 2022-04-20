Как родителям избежать эмоционального выгорания

«Для восстановления нервной системы и тела базовый способ — соблюдение режима: сон, еда и отдых желательно должны быть в одно и то же время. Когда нервная система привыкает к распорядку, мы становимся более выносливыми и можем перенести более серьёзную нагрузку»,