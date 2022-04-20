Москвичи задали новый тренд на имена для новорожденных

Управление ЗАГС Москвы накануне сообщило о том, в столице набирает обороты популярный тренд называть новорожденных греческими и славянскими именами.

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Хорошо знакомые каждому из нас имена на подобие Ольги, Татьяны, Надежды, Игоря, Антона или Вадима больше не пользуются популярностью у новоиспеченных родителей.

Определенную популярность набирают славянские и греческие имена для мальчиков: Мирослав, Клим, Платон, Демид, Гордей, Тихон.

Среди девочек также прослеживается тенденция на греческие имена например, Афина и Ангелина. Из женских славянских имен выделяется имя Мирослава – с начала года так назвали 160 девочек, – рассказали в пресс-службе ЗАГСа Москвы.

При этом, лидирующие позиции, как и в прошлом году, занимают имена София и Александр. Согласно статистике, за первый квартал 2022-го в Москве так назвали 570 девочек и 574 мальчика соответственно. Кроме того, в сравнении с прошлым годом годом, наблюдается значительный рост популярности таких мужских имен, как Марк, Лев, Иван, Даниил. В свою очередь девочек все чаще стали называть Василисой, Екатериной, Верой, Есенией.

На сегодняшний день пятерка самых популярных имен для новорожденных у жителей столицы включает помимо Александра Михаила, Максима, Марка и Льва.