Как получить отцовский капитал: новые правила

С 1 мая 2022 года может начать работать новый закон об «отцовском капитале». Он уже прошел три чтения в Госдуме, проект должен утвердить Совет Федерации и президент. Представители «Госуслуг» рассказали, как отцы смогут использовать материнский капитал.

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Что такое отцовский капитал

Это тот же материнский капитал, только после принятия закона его смогут использовать и отцы. Ранее такую выплату могли получать матери и лишь в отдельных случаях отцы.

Как получить отцовский капитал

Это возможно в случаях, если отец единственный усыновитель, также отец может претендовать на неиспользованный маткапитал, если мать ребенка скончалась или лишилась родительских прав.

Какие отцы смогут получить маткапитал после принятия закона

С 1 мая правила получения отцом выплат на детей дополняются. На эти цели выделено больше 10 млрд рублей. Появятся еще две ситуации, в которых мужчина сможет получить материнский капитал:

– Если мать дала согласие на усыновление (только не отчимом), оставив ребенка в роддоме или больнице. Как отмечается на госуслугах, это позволит получить маткапитал, если ребенок рожден суррогатной матерью – подобных случаев в России около 22 тысяч в год.