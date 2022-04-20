10-летняя школьница создала империю игрушек и стала миллионершей

Австралийская школьница Пикси Кертис создала собственную бизнес-империю в десять лет и заработала миллионы долларов. Историей блогерши заинтересовались журналисты The Sun.

Известно, что девочка с помощью матери Рокси Кертис запустила компанию по продаже детских игрушек и одежды Pixie’s Pixs и стала ее лицом. В первый месяц бизнес принес доход в размере 200 тысяч долларов (приблизительно 16,5 миллиона рублей). «Дело стало настолько успешным, что Пикси может уйти на пенсию в 15 лет», — иронично отметила женщина.

Отмечается, что в данный момент семья Кертис живет в доме за 6,6 миллиона долларов. Кроме того, десятилетняя блогерша имеет в распоряжении несколько элитных автомобилей, на которые было потрачено более 250 тысяч долларов. Также в гардеробе миллионерши собрана одежда таких известных люксовых брендов, как Balmain, Fendi, Prada и Balenciaga.