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2 часа назад

10-летняя школьница создала империю игрушек и стала миллионершей

Lenta.ru

Австралийская школьница Пикси Кертис создала собственную бизнес-империю в десять лет и заработала миллионы долларов. Историей блогерши заинтересовались журналисты The Sun.

10-летняя школьница создала империю игрушек и стала миллионершей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что девочка с помощью матери Рокси Кертис запустила компанию по продаже детских игрушек и одежды Pixie’s Pixs и стала ее лицом. В первый месяц бизнес принес доход в размере 200 тысяч долларов (приблизительно 16,5 миллиона рублей). «Дело стало настолько успешным, что Пикси может уйти на пенсию в 15 лет», — иронично отметила женщина.

Отмечается, что в данный момент семья Кертис живет в доме за 6,6 миллиона долларов. Кроме того, десятилетняя блогерша имеет в распоряжении несколько элитных автомобилей, на которые было потрачено более 250 тысяч долларов. Также в гардеробе миллионерши собрана одежда таких известных люксовых брендов, как Balmain, Fendi, Prada и Balenciaga.

Ранее в апреле блогерша Карина Ирби поделилась историей запуска собственного бренда купальников. Бизнесвумен решила создать линейку пляжной одежды, которая бы подходила для женщин с разным телосложением. На продаже бикини австралийка заработала около 158 миллионов рублей.

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