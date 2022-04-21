Маткапиталом теперь можно оплатить еще одну категорию

Государственная дума РФ накануне приняла законопроект о расширении списка нужд, на которые могут быть затрачены средства материнского капитала. Так, теперь маткапитал можно будет потратить на оплату частных детских садов, организованных ИП, сообщает «Российская газета».

Важно: оплатить средствами материнского капитала можно будет только тот частный детский сад, у которого есть наличие лицензии на образовательную деятельность.

По мнению авторов проекта, даннная инициатива повысит доступность дошкольного образования. На сегодняшний день в стране по-прежнему сохраняется дефицит мест в детские сады, особенно для малышей в возрасте до трех лет.

Кроме того, депутатами активно прорабатывается возможность разрешить семьям тратить государственные средства на услуги образовательных онлайн-платформ, частные кружки, различные мастер-классы для детей, дополнительные спортивные занятия и т.д. В этот же список, вероятно, попадут и репетиторы.

Напомним, что на сегодняшний день маткапитал можно использовать на следующие нужды: покупку жилья; обучение в средних и высших учебных заведениях; ежемесячную выплату семьям с низкими доходами; накопительную пенсию мамы.