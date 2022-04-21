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1 час назад

Материнским капиталом теперь можно оплатить еще одну категорию

Бэби.ру

Государственная дума РФ накануне приняла законопроект о расширении списка нужд, на которые могут быть затрачены средства материнского капитала. Так, теперь маткапитал можно будет потратить на оплату частных детских садов, организованных ИП, сообщает «Российская газета».

Маткапиталом теперь можно оплатить еще одну категорию
Фото: Бэби.руБэби.ру

Важно: оплатить средствами материнского капитала можно будет только тот частный детский сад, у которого есть наличие лицензии на образовательную деятельность.

По мнению авторов проекта, даннная инициатива повысит доступность дошкольного образования. На сегодняшний день в стране по-прежнему сохраняется дефицит мест в детские сады, особенно для малышей в возрасте до трех лет.

Кроме того, депутатами активно прорабатывается возможность разрешить семьям тратить государственные средства на услуги образовательных онлайн-платформ, частные кружки, различные мастер-классы для детей, дополнительные спортивные занятия и т.д. В этот же список, вероятно, попадут и репетиторы.

Напомним, что на сегодняшний день маткапитал можно использовать на следующие нужды: покупку жилья; обучение в средних и высших учебных заведениях; ежемесячную выплату семьям с низкими доходами; накопительную пенсию мамы.

В 2022 году после на первого рожденного или усыновленного ребенка в качестве материнского капитала выдается 524 500 рублей, на второго — 693 100 рублей.

Дети,Госдума,
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