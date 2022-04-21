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1 час назад

Кем хотят стать дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон, когда вырастут

РИА "ФедералПресс"

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – будущие самые влиятельные люди монаршей семьи. Джордж так и вовсе станет королем после Чарльза и отца. Но о чем они мечтают? Выяснили в Marie Claire.

Кем хотят стать дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Джордж на самом деле одержим полицией… машинами, игрушками, всем», – говорил Уильям на приеме в честь Скотланд-Ярда в Кенсингтонском дворце.

Во время мероприятия комиссар полиции признался, что им не хватает офицеров. В шутку он предложил должность маленькому принцу. Но Кембриджский не отрицает, что молодой монарх может пойти служить закону.

А принцесса Шарлота хочет помогать людям. Она очарована работой службы здравоохранения Англии (NHS), помогавшей во время пандемии. Девочка мечтает стать врачом. Ранее «ФедералПресс» писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям опозорились в туре на Ямайке.

Дети,Кейт Миддлтон,
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