Кем хотят стать дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон – будущие самые влиятельные люди монаршей семьи. Джордж так и вовсе станет королем после Чарльза и отца. Но о чем они мечтают? Выяснили в Marie Claire.
«Джордж на самом деле одержим полицией… машинами, игрушками, всем», – говорил Уильям на приеме в честь Скотланд-Ярда в Кенсингтонском дворце.
Во время мероприятия комиссар полиции признался, что им не хватает офицеров. В шутку он предложил должность маленькому принцу. Но Кембриджский не отрицает, что молодой монарх может пойти служить закону.
А принцесса Шарлота хочет помогать людям. Она очарована работой службы здравоохранения Англии (NHS), помогавшей во время пандемии. Девочка мечтает стать врачом. Ранее «ФедералПресс» писал, что Кейт Миддлтон и принц Уильям опозорились в туре на Ямайке.