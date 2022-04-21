Чем депрессия у детей отличается от взрослой

Столкнуться с клинической депрессией человек может в любое время. Это не зависит от возраста. Тем не менее существуют различия в проявлении этой болезни у детей и взрослых.

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Как отмечает педиатр из клиники Майо доктор Марси Биллингс, у взрослых и детей проявляется депрессия по-разному.

Если у взрослого человека с депрессивным расстройством будет сниженное настроение, то у ребёнка могут быть заметны изменения в поведении. Подросток может стать более раздражительным, капризным, замкнутым. Проблема заключается в том, что то же самое характерно в принципе для подросткового периода.

Из других признаков депрессии у подростка - сложности с выполнением обычных повседневных дел, постоянная усталость, отсутствие аппетита или плохой аппетит. Может страдать и самооценка ребёнка. Также дети могут вообще не набирать вес, в отличие от взрослых, которые при этой болезни нередко начинают полнеть.

Но хорошая новость заключается в том, что вылечить и детскую, и взрослую депрессию возможно.