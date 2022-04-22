Врач дала пару правил по защите детей от ОРВИ весной

Переменчивая весенняя погода часто становится причиной респираторных заболеваний у детей. О том, как защитить ребенка от простуды, рассказала педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Анастасия Полякова.

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Прежде всего нужно обращать внимание на одежду малыша. Ребенка в коляске следует одевать теплее, чем ребенка, который будет много двигаться и бегать. Также при выборе одежды стоит отдавать предпочтение водоотталкивающему материалу, поскольку промокшие ноги могут стать причиной заболевания. Несмотря на температуру 10-12 градусов шапка должна быть важным элементом, чтобы защитить от ветра.