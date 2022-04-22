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2 часа назад

Врач дала пару правил по защите детей от ОРВИ весной

Русская Планетаиещё 5

Переменчивая весенняя погода часто становится причиной респираторных заболеваний у детей. О том, как защитить ребенка от простуды, рассказала педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России Анастасия Полякова.

Врач дала пару правил по защите детей от ОРВИ весной
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Прежде всего нужно обращать внимание на одежду малыша. Ребенка в коляске следует одевать теплее, чем ребенка, который будет много двигаться и бегать. Также при выборе одежды стоит отдавать предпочтение водоотталкивающему материалу, поскольку промокшие ноги могут стать причиной заболевания. Несмотря на температуру 10-12 градусов шапка должна быть важным элементом, чтобы защитить от ветра.

Специалист добавила, что на протяжении прогулки нужно проверять комфорт ребенка. Если у ребенка холодный нос, щеки или пальцы, то это является нормой. Однако холодная или мокрая спина говорит о неправильно подобранной одежде и риске заболевания, пишут РИА Новости.

Дети,Анастасия Полякова,Минздрав РФ,
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