Какие анализы необходимо сдать для ЭКО

Для подготовки к процедуре ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) и мужчине, и женщине необходимо сдать различные анализы. Основной анализ для мужчины – спермограмма. Женщина же проверяется более тщательно. Ей необходимо пройти полное обследование и сдать большое количество анализов.

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ВТР (вспомогательные репродуктивные технологии), к которым относится и ЭКО, дали шанс на желанное родительство огромному количеству отчаявшихся пар. В современном мире диагноз «бесплодие» звучит уже не как приговор, а как повод обратиться за помощью к репродуктологам.

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забор яйцеклеток у женщины при помощи пункции яичника;

забор семенной жидкости у ее партнера;

оплодотворение руками опытнейших репродуктологов;

выращивание зародыша до определенного срока;

подсадка его в матку. Процедура ЭКО состоит из забора яйцеклетки у женщины и семенной жидкости у мужчины, оплодотворение яйцеклетки и выращивание зародыша, подсадки его в матку.Процедура ЭКО предполагает:

Чтобы беременность состоялась, и вынашивание ее прошло успешно, ни на одном из вышеуказанных этапов не должно произойти сбоя. Именно поэтому паре предлагается предварительно пройти обследования, которые помогут выявить и предотвратить риски неудач.

Без полного комплекса исследований пара в протокол ЭКО не допускается.

Исследования, которые должен пройти только мужчинаГлавное исследование – это спермограмма. Именно она позволяет выявить отклонения в количестве, подвижности и качестве мужских половых клеток, а также определить наличие или отсутствие признаков инфекции и антиспермальных антител.

Перед сдачей анализа необходимо воздержание от половой жизни не менее двух, но не более семи дней. За неделю до сдачи спермы мужчине следует отказаться от посещения сауны, приема горячих ванн, употребления алкогольных напитков и чрезмерных физических нагрузок.

Исследования, которые должна пройти только женщинаПоскольку именно от состояния здоровья женщины зависит, сможет ли она перенести процедуру ЭКО и благополучно выносить беременность, ее организм проверяется особенно тщательно.

Список исследований, которые необходимо пройти женщине перед процедурой ЭКО.

Женщине назначаются: ультразвуковое исследование матки и придатков (не раньше, чем за 2 недели до процедуры);

микроскопическое исследование мазка из цервикального канала и влагалища; (цервикальный канал – центральная часть шейки матки. Соединяет полость матки и влагалище)

цитологическое исследование мазков шейки матки и цервикального канала;

ПЦР (полимеразная цепная реакция) соскоба из цервикального канала на выявление вируса герпеса 1 и 2 типа, а также цитомегаловируса;

Цитомегаловирус – хроническое инфекционное заболевание вирусной этиологии, характеризующееся многообразием клинических форм и проявлений – от бессимптомного течения до тяжелого поражения внутренних органов и центральной нервной системы (ЦНС). клинический анализ крови (не раньше, чем за 1 месяц до процедуры);

биохимический анализ крови (годен 1 месяц);

коагулограмма (комплексный гематологический анализ, позволяющий оценить свертывающую способность крови);

исследование уровня ТТГ и Т4 свободного в крови (анализ крови на гормоны, которые производит щитовидная железа и гипофиз);

исследование уровня ФСГ, ЛГ, пролактина в крови (половых гормонов, анализ сдается на 2-5 день менструального цикла);

исследование уровня АМГ (антимюллерова гормона) в кро

АМГ (антимюллеров гормон) – это гормон, который выполняет в организме человека разные функции в разные периоды развития. В репродуктологии его используют как маркер, который помогает оценить функциональный резерв яичников у женщины, прогнозировать вероятность успешного проведения ЭКО и диагностировать некоторые заболевания репродуктивных органов у мужчин и женщин. определение иммуноглобулинов класса M и G к вирусу краснухи в крови;

определение группы крови по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактор);

ультразвуковое исследование молочных желез (до 40 лет) и маммография (старше 40 лет) не позднее, чем за 1 год до процедуры;

ЭКГ и разрешение от кардиолога; ФЛГ (флюорография грудной клетк

Исследования, необходимые обоим супругам

Данная группа исследований направлена на исключение инфекционных заболеваний.

антител к вирусу иммунодефицита человека;

антител к антигену вируса гепатита B (австралийскому антигену);

антител к вирусу гепатита C;

антител к бледной трепонеме (сифилис);

ПЦР отделяемого слизистых оболочек половых органов на возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (гонорея, трихомонады, хламидии, микоплазма, уреаплазма). Проводятся анализы на определение уровня:

Исходя из индивидуальных проблем каждой пары, врач может порекомендовать дополнительные анализы или консультации специалистов для одного или обоих партнеров.