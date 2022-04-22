Какие анализы необходимо сдать для ЭКО

Для подготовки к процедуре ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) и мужчине, и женщине необходимо сдать различные анализы. Основной анализ для мужчины – спермограмма. Женщина же проверяется более тщательно. Ей необходимо пройти полное обследование и сдать большое количество анализов.
ВТР (вспомогательные репродуктивные технологии), к которым относится и ЭКО, дали шанс на желанное родительство огромному количеству отчаявшихся пар. В современном мире диагноз «бесплодие» звучит уже не как приговор, а как повод обратиться за помощью к репродуктологам.
Чтобы беременность состоялась, и вынашивание ее прошло успешно, ни на одном из вышеуказанных этапов не должно произойти сбоя. Именно поэтому паре предлагается предварительно пройти обследования, которые помогут выявить и предотвратить риски неудач.
Без полного комплекса исследований пара в протокол ЭКО не допускается.
Исследования, которые должен пройти только мужчинаГлавное исследование – это спермограмма. Именно она позволяет выявить отклонения в количестве, подвижности и качестве мужских половых клеток, а также определить наличие или отсутствие признаков инфекции и антиспермальных антител.
Перед сдачей анализа необходимо воздержание от половой жизни не менее двух, но не более семи дней. За неделю до сдачи спермы мужчине следует отказаться от посещения сауны, приема горячих ванн, употребления алкогольных напитков и чрезмерных физических нагрузок.
Исследования, которые должна пройти только женщинаПоскольку именно от состояния здоровья женщины зависит, сможет ли она перенести процедуру ЭКО и благополучно выносить беременность, ее организм проверяется особенно тщательно.
Список исследований, которые необходимо пройти женщине перед процедурой ЭКО.
Цитомегаловирус – хроническое инфекционное заболевание вирусной этиологии, характеризующееся многообразием клинических форм и проявлений – от бессимптомного течения до тяжелого поражения внутренних органов и центральной нервной системы (ЦНС).
АМГ (антимюллеров гормон) – это гормон, который выполняет в организме человека разные функции в разные периоды развития. В репродуктологии его используют как маркер, который помогает оценить функциональный резерв яичников у женщины, прогнозировать вероятность успешного проведения ЭКО и диагностировать некоторые заболевания репродуктивных органов у мужчин и женщин.
Исследования, необходимые обоим супругам
Данная группа исследований направлена на исключение инфекционных заболеваний.
Исходя из индивидуальных проблем каждой пары, врач может порекомендовать дополнительные анализы или консультации специалистов для одного или обоих партнеров.
Парам, обратившимся за помощью к ВРТ, необходимо понимать, что от того, насколько скрупулезно они будут выполнять все рекомендации специалистов, зависит успех процедуры ЭКО.