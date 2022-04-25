Как правильно выбрать детский велосипед

Когда начинать кататься, как подобрать размер, можно ли покупать велосипед на рынке и на какие модели обратить внимание — советует Георгий Ильин, экс-президент национальной маунтинбайк ассоциации и главный редактор журналов Mountain Biking и Mountain Biker.
Конкретных ограничений по возрасту нет, здесь все очень индивидуально и зависит от развития и интересов ребенка. Как правило, детей можно сажать на велосипед уже с полутора-двух лет.
С ценой на велосипеды такая же история, как с детскими колясками. С одной стороны, они нужны всего на год-два, а с другой — чем они дороже, тем надежнее, легче, лучше по дизайну и тем больше у них функциональных возможностей. Конечно, можно купить дешевую модель на рынке, но, скорее всего, такой велосипед заржавеет или сломается раньше, чем ребенок из него вырастет. И уж тем более этот велик нельзя будет оставить младшей сестре или брату.
Выбирать стоит только велосипеды от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Из более дорогих брендов наиболее качественными являются марки Kona, Giant и Specialized. Если бюджет невелик, то можно присмотреться к велосипедам Dewolf — это отечественный, но вполне надежный производитель.
Многие уверены, что чем легче детский велосипед, тем лучше, а значит для ребенка надо брать велосипед с алюминиевой, а не со стальной рамой. На самом деле, это не совсем так. Вес велосипеда имеет значение только при длительных велопрогулках, когда ребенок уже самостоятельно ездит наравне со взрослыми. Да, в таких поездках он действительно может устать крутить педали тяжелого велосипеда.
Для маленьких же детей на трех-четырехколесных велосипедах или беговелах доступны только небольшие дистанции во дворе или парке — в этом случае вес и материал рамы значения не имеют. Так что обращать внимание на вес велосипеда имеет смысл не раньше, чем с четырех-пяти лет.
Подбирать велосипед надо по росту. Детские велосипеды выбираются не по размеру рамы, как взрослые, а по размеру колес. Каждой ростовке соответствует свой диаметр колес.
Покупать велосипед «на вырост» категорически не рекомендуется, так же, как и кататься на велосипеде, из которого ребенок уже вырос. При неправильной посадке возрастает нагрузка на позвоночник, кистевые суставы и колени, да и само катание на таком велосипеде становится некомфортным и даже опасным из-за плохой управляемости.