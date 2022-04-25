Как правильно выбрать детский велосипед

Когда начинать кататься, как подобрать размер, можно ли покупать велосипед на рынке и на какие модели обратить внимание — советует Георгий Ильин, экс-президент национальной маунтинбайк ассоциации и главный редактор журналов Mountain Biking и Mountain Biker.

Фото: CHIPS journal CHIPS journal

Когда покупать первый велосипед

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Конкретных ограничений по возрасту нет, здесь все очень индивидуально и зависит от развития и интересов ребенка. Как правило, детей можно сажать на велосипед уже с полутора-двух лет.

Дорогой или дешевый

С ценой на велосипеды такая же история, как с детскими колясками. С одной стороны, они нужны всего на год-два, а с другой — чем они дороже, тем надежнее, легче, лучше по дизайну и тем больше у них функциональных возможностей. Конечно, можно купить дешевую модель на рынке, но, скорее всего, такой велосипед заржавеет или сломается раньше, чем ребенок из него вырастет. И уж тем более этот велик нельзя будет оставить младшей сестре или брату.

Марка велосипеда

Выбирать стоит только велосипеды от хорошо зарекомендовавших себя производителей. Из более дорогих брендов наиболее качественными являются марки Kona, Giant и Specialized. Если бюджет невелик, то можно присмотреться к велосипедам Dewolf — это отечественный, но вполне надежный производитель.

Рама — стальная или алюминиевая

Многие уверены, что чем легче детский велосипед, тем лучше, а значит для ребенка надо брать велосипед с алюминиевой, а не со стальной рамой. На самом деле, это не совсем так. Вес велосипеда имеет значение только при длительных велопрогулках, когда ребенок уже самостоятельно ездит наравне со взрослыми. Да, в таких поездках он действительно может устать крутить педали тяжелого велосипеда.

Для маленьких же детей на трех-четырехколесных велосипедах или беговелах доступны только небольшие дистанции во дворе или парке — в этом случае вес и материал рамы значения не имеют. Так что обращать внимание на вес велосипеда имеет смысл не раньше, чем с четырех-пяти лет.

Как подобрать размер

Подбирать велосипед надо по росту. Детские велосипеды выбираются не по размеру рамы, как взрослые, а по размеру колес. Каждой ростовке соответствует свой диаметр колес.