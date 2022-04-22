Педиатр рассказала, почему у ребенка долго не проходит насморк

Вечная проблема всех родителей детсадовцев — регулярные простуды и бесконечное лечение насморка у малыша. При этом, если ребенок болеет ОРВИ несколько раз в год, возникает ощущение, что заложенность носа приходится лечить постоянно. Подробности читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, как избавить малыша от заложенности носа и почему насморк долго не проходит. Специалист считает, что тому есть несколько причин. Если насморк вызван обычным ОРВИ, то достаточно регулярных промываний пазух носа. Заложенность может сохраняться из-за увеличенных аденоидов.

Также стоит исключить подозрения на аллергические риниты. Врач отметила, что попытки вылечить насморк каплями и иммуномодуляторами результата не дадут, важно установить причину затяжного насморка и лечить именно ее. Ранее «Летидор» писал о том, что врач рассказала, почему беременные часто страдают от насморка.