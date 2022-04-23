Дорогие детки: сколько стоит вырастить юного фигуриста

Фигурное катание нынче на пике популярности. В разных уголках страны строятся новые катки, родители ведут девчонок и мальчишек к тренерам. Ходят слухи, что спорт этот очень дорогой. А насколько? Родители десятилетней фигуристки разрешили нам заглянуть в их семейный бюджет.
Девочка только что получила третий спортивный разряд. Это уже серьезный уровень: потом второй, первый, за ним КМС. А там и до мастера недалеко. Но даже этот, пока не очень длинный путь пройти было непросто.
Возраст. Обычно дети начинают в 4-5. Совсем маленькие не очень хорошо понимают, что от них хотят взрослые. Им сложно координировать движения. И тяжело без родителей, хотя в первое время тренировки похожи на игру.
Оздоровительная группа. Тренировки три раза в неделю. В конце сезона сдают норматив «Юный фигурист»: перекидной и два одинарных прыжка плюс вращение. Если ребенок способный и рвется кататься, его приглашают в спортивную группу.
Спортивная группа. Чтобы перейти на этот уровень, тренер может посоветовать подготовить программу. И тогда нужно заниматься индивидуально, с разными специалистами: один ставит вращения, другой скольжение, третий прыжки.
Режим. Утро у юной фигуристки начинается в 6:00. С семи до восьми - тренировка на льду. Школа, потом еще 2-3 часа тренировки или подкатка - дополнительное индивидуальное занятие один-два раза в неделю. Домой попадает в шесть вечера. И так шесть дней с одним выходным. Плюс соревнования, сборы. Тому, кто в семье занимается будущим чемпионом, о работе можно забыть. Зато ребенок учится самодисциплине на раз. Девочка, к примеру, знает, что в 21:00 надо лечь спать, поэтому уроки делает за два-три часа. К слову, учится на четверки и пятерки.
Абонемент на занятия в оздоровительной группе, в зависимости от школы: 10 - 30 тыс. руб. в месяц.
В спортивной секции под эгидой Москомспорта тренировки бесплатные. Но если сложить дополнительные траты, выходит около 40 тыс. руб. в месяц.
- И это еще скромно. В других школах 50 - 60 тыс. и даже больше, - прикидывает расходы мама Елена. - Наш тренер, к примеру, уверен, что десять часов льда в неделю мало, поэтому группа арендует лед дополнительно: 0,7 - 1 тыс. за занятие с человека.
Почти все ходят на подкатки - отрабатывать отдельные элементы, исправлять ошибки, ставить программу для соревнований. Если их не брать, то на какие-то особенные результаты и выступления рассчитывать не приходится. Цена за час со специалистом, включая оплату льда, - 3,5 - 4,5 тыс. руб.
Желательно раза два в месяц участвовать в соревнованиях. Но перед ними, чтобы защитить разряд, ребенок должен сдать тесты по скольжению. Не сдал - приходи через месяц и снова плати.
Да, и не забыть: 300 руб. за заточку коньков раз в месяц-полтора.
- Для занятий потребуются коньки, костюм, перчатки, повязка и много чего другого, - перечисляет Елена. - Приобретать все сразу я бы не советовала. Потому что ребенок может отказаться кататься. Много всего бюджетного можно найти на сайтах типа «Авито». В спортшколе родители часто предлагают друг другу что-то.
Ботинки. Для малышей в комплекте с лезвиями - от 17 тыс. руб. Спортсмены постарше покупают без лезвий - от 25 тыс.
Лезвия - от 22 тыс. руб. Дети, у которых быстро растет нога, меняют две-три пары за сезон.
Защитный скотч - 500 руб. Закрывает ботинок от влаги. Сохраняет товарный вид для последующей продажи.
Защитные шорты - от 2 тыс. руб. и наколенники - 400 руб. Смягчают удары при падении на лед.
Костюм для выступлений - от 35 тыс. руб. На заказ или готовый. В платье часто катаются два-три сезона. Комбинезона обычно хватает на год. Для выступлений по юношескому разряду хватит одного костюма, по спортивным - нужны наряды для короткой и произвольной.
Боди - 2,5 - 3 тыс. Утепленные модели надевают под костюм на тренировку. Тонкие - для выступлений, часто вместо нижнего белья.
Колготки - от 1 тыс. руб. В моде сетчатые, тонкие, «на каблук». Хотя еще недавно в топе были лосины «на конек». Считалось, они визуально удлиняют ногу.
Перчатки - 0,6 - 1 тыс. руб. Понадобятся две-три пары
Повязка на голову - 0,5 - 2 тыс. руб. Надевают малышам, чтобы не мерзли.
Термоноски - от 600 руб. Многие катаются в обычных (от 100 руб.).
Чехлы на коньки - от 200 руб. Обычно используют малыши. Бывают разного цвета, чтобы тренер мог сказать: белая нога, черная нога - если еще путают право и лево. Чехлы защищают голенище и согревают немного.
Рюкзак для коньков - 6 - 20 тыс. руб. Годится и обычная сумка или чемодан на колесиках. Но на специальный рюкзак можно сесть, когда нужно, например, переобуться. Удобно.
Спиннер - от 1 тыс. руб. Служит для отработки вращений в зале.
Коврик и блоки для йоги - от 500 руб. Используют для растяжки.
Кроссовки, футболка, легинсы, купальник для хореографии - ок. 4 тыс. руб.