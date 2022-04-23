Как получать от бывшего мужа большие алименты

Развод звездной пары — дело громкое и затратное. Мировые звезды тоже уклоняются от алиментов, скрывают свой доход и защищают в суде свое имущество. Как законным путем повысить выплату алиментов после развода? Три совета дает адвокат, медиатор и ведущая реалити «Заступницы» на телеканале «ЧЕ!» Ольга Митрофанова. В новом проекте — премьера которого состоялась 11 апреля — она помогает реальным людям решить проблемы незаконного увольнения, тяжелого развода и, конечно, уклонения от алиментов.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1. Больше доход — больше алименты

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Все ранее установленные договоренности и суммы алиментов можно увеличить, если изменились обстоятельства. Например, раньше супруг зарабатывал мало, а сейчас его повысили в должности и увеличили зарплату. Или вы узнали, что он инвестирует и имеет с этого хороший заработок.

В такую ситуацию попал Мел Гибсон, когда разводился с Робин Мур. После 31 лет брака пара решила разойтись и долго судилась из-за алиментов. Этот процесс до сих пор является самым «дорогим» в Голливуде. Мел Гибсон — известный актер с очень высокими гонорарами, но этим его карьера в кино не ограничивается. Актер стал снимать и продюсировать собственные фильмы, тем самым увеличив свою известность и, конечно, доход.

Робин Мур подала иск в суд и получила половину состояния Гибсона, которое в 2006 году оценивалось в 850 миллионов долларов. Кроме того, ему придется до конца жизни выплачивать матери своих семерых детей половину от гонораров за будущие работы в кино и как актера, и как режиссера.

Но будьте внимательны, для такого иска не достаточно догадок о доходах: в суд необходимо идти с документами, которые подтверждают тот факт, что у плательщика увеличился доход.

У современного человека сейчас гораздо больше источников заработка: инвестиции, недвижимость, сдача в аренду, самозанятость, договоры ГПХ. То есть доля алиментов должна высчитываться не только от официальной зарплаты, а от всех доходов.

2. Узнать, где все клады зарыты

В 2016 году весь мир потрясла новость о расставании самой красивой пары Голливуда — Анжелины Джоли и Брэда Питта. Развод длился очень долго, и в прессе часто появлялись новости о новом романе актера и о том, что он не выплачивает алименты бывшей супруге с момента размолвки.

Джоли не растерялась и направила в суд Лос-Анджелеса заявление, что актер не оказывает «значимой финансовой поддержки». Актриса была вынуждена сама нести все расходы на содержание детей и дома в котором они жили, в то время как Питт наслаждался холостяцкой жизнью.

Если вы заподозрили, что бывший супруг стал жить на широкую ногу, а от разговоров об алиментах уходит, обратитесь к приставам или юристам. С их помощью можно узнать, какие объекты зарегистрированы на плательщика, все его места работы, получить сведения о движении средств по банковской карте, через налоговую инспекцию определить налогооблагаемый доход. Вы можете требовать у приставов запросить информацию о счетах алиментщика и движении по счетам, чтобы разыскать его реальные обороты.

Со всей информацией можно будет идти в суд и добиваться выплаты или увеличения алиментов.

3. Просить помощи не стыдно

Обстоятельства жизни могут меняться: пришлось сменить жилье, потратиться на ремонт, оплатить дорогостоящее лечение. Все это невозможно тянуть в одиночку. Оба родителя должны вкладываться в содержание детей одинаково. Поэтому кроме алиментов у бывшего супруга можно попросить оплату дополнительных расходов.

Так договорились Том Круз и его бывшая возлюбленная Кэти Холмс. На содержание дочери Сури актер будет выплачивать ежегодно до её 18-летия 400 000 долларов. К сожалению, сама Кэти не может претендовать на эти деньги — согласно брачному договору. Зато по документам она может рассчитывать на поддержку бывшего мужа, если ей понадобиться дополнительно оплатить медицинское лечение, обучение в школе, отпуск или смену дома.

Нет ничего постыдного в том, чтобы попросить бывшего супруга о помощи. Даже если вы оформляете эту помощь через суд. У вас есть на это право. Отвезти ребенка на отдых, снять квартиру побольше или оплатить дополнительное обучение — в интересах обоих родителей сделать все возможное, чтобы ребенку было комфортно жить и развиваться.

Такие расходы можно взыскать через суд — в фиксированном размере, один раз или ежемесячно, в зависимости от нужд.