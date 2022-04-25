Что делать, если ваш ребенок – интроверт

Большинство родителей уверены: общительный ребёнок — значит счастливый ребёнок. Однако при этом многие забывают, что все мы делимся на экстравертов и интровертов, и заставляют интровертного ребёнка общаться со сверстниками, хотя ему может быть совсем не комфортно такое взаимодействие.
Стоит понять, что принуждение к общению с большой вероятностью не только не исправит такого малыша, но и нанесёт ещё больший вред. Тлум.Ру рассказывает, что делать, если у вас ребёнок-интроверт.
Традиционно психология делит людей на интровертов и экстравертов. Последние — это разговорчивые, энергичные и дружелюбные люди, больше заинтересованные в общении и изучении внешнего мира. Но кто же такие интроверты?
Обычно к интровертам причисляют людей, которые обращены к себе и своему внутреннему миру, общению с людьми они предпочитают одиночество или маленькие компании, в которых им комфортно. От общения с другими они могут сильно уставать и грустнеть, даже если компания собралась весёлая.
Прежде, чем решать, как воспитывать ребёнка-интроверта, нужно для начала определить, а является ли таким именно ваш? Основные черты личности закладываются ещё до рождения, поэтому даже в самых маленьких детях можно увидеть признаки интроверсии:
Дети-интроверты часто держат в себе эмоции, как позитивные, так и негативные. Такая сдержанность может препятствовать установлению доверительных отношений в семье, но вы точно можете помочь ребёнку чувствовать себя любимым.
Не пытайтесь изменить своего ребёнка — он не станет экстравертом ни по вашей просьбе, ни даже по мановению волшебной палочки. Конечно, стоит поощрять здоровое общение и активность, но только в том случае, когда инициатива исходит от самого ребёнка.
Любое резкое изменение для интроверта ощущается более травмирующим образом, поэтому очень важно заранее готовить ребёнка к смене обстановки или знакомству с новыми для него людьми. Обязательно возьмите с собой что-то, с чем ребёнок будет чувствовать себя комфортно, например, книгу или любимую игрушку.
Уважение личного пространства важно не только для интровертов, но именно для них оно становится местом перезарядки, в котором можно остаться наедине с собой. В идеале выделите ребёнку собственную комнату и договоритесь, что не будете входить без стука.
Как мы уже говорили, интровертам непросто находить общий язык с людьми, особенно незнакомыми ему. Учите ребёнка правилам общения, но внимательно следите за его состоянием — если он выглядит слишком недовольным или угрюмым, возможно, стоит сделать паузу.
С пониманием относитесь к своим детям, и они отплатят вам добрым и доверительным отношением. Заботьтесь о своих интровертных малышах и будьте уверены — они вас ещё удивят.