Что делать, если ваш ребенок – интроверт

Большинство родителей уверены: общительный ребёнок — значит счастливый ребёнок. Однако при этом многие забывают, что все мы делимся на экстравертов и интровертов, и заставляют интровертного ребёнка общаться со сверстниками, хотя ему может быть совсем не комфортно такое взаимодействие.

Стоит понять, что принуждение к общению с большой вероятностью не только не исправит такого малыша, но и нанесёт ещё больший вред. Тлум.Ру рассказывает, что делать, если у вас ребёнок-интроверт.

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Кто такие интроверты?

Традиционно психология делит людей на интровертов и экстравертов. Последние — это разговорчивые, энергичные и дружелюбные люди, больше заинтересованные в общении и изучении внешнего мира. Но кто же такие интроверты?

Обычно к интровертам причисляют людей, которые обращены к себе и своему внутреннему миру, общению с людьми они предпочитают одиночество или маленькие компании, в которых им комфортно. От общения с другими они могут сильно уставать и грустнеть, даже если компания собралась весёлая.

В чём же преимущество интровертов, если им так сложно?

Они показывают невероятную продуктивность в уединении. Им удобнее работать в одиночку — так проще концентрироваться, а отсутствие общения уберегает от траты энергии;

Они очень чувствительные. И это совсем не плохо, если использовать это качество в нужном русле — так, они осторожны, склонны к обдумыванию ситуаций и подходу к ним со всех сторон. Анализу происходящего особенно способствует чувствительная нервная система;

Интровертам никогда не бывает скучно. Они привыкли к одиночеству и даже рады ему, поэтому им всегда найдётся, чем себя занять;

Интроверты могут сами восстанавливать свои силы — в то время, как экстраверты черпают её из общения и окружающего мира, интроверту достаточно обратиться к себе;

Как определить, что ваш ребёнок интроверт?

Прежде, чем решать, как воспитывать ребёнка-интроверта, нужно для начала определить, а является ли таким именно ваш? Основные черты личности закладываются ещё до рождения, поэтому даже в самых маленьких детях можно увидеть признаки интроверсии:

Ребёнок осторожен, когда речь касается всего нового — такие дети редко исследуют пространство, меньше двигаются и шалят, зато их можно спокойно оставить одних с интересным им занятием;

Они скромны и стеснительны — их редко можно застать за разговором даже со знакомыми, а уж незнакомцев они и вовсе сторонятся. Экстраверты с большим удовольствиям заводят новых друзей, а вот для интровертов это часто становится проблемой;

Детям-интровертам хочется ухватить суть вещей — им нравится тщательно изучать все детали и мелочи, понять, что и как работает вокруг них, и почему это происходит;

Им неплохо в одиночестве — такие дети не требуют от родителей постоянного общения, им хорошо и в обществе самих себя. Даже в компании друзей они часто сидят в стороне и не принимают участия в общих активностях;

Они взрослее, чем кажется — если ребёнок часто задаёт вопросы, которые помогут ему проникать в суть всего, что его окружает, и рассуждает как взрослый, то, вероятно, перед вами интроверт.

Как воспитывать интровертного ребёнка?

Дети-интроверты часто держат в себе эмоции, как позитивные, так и негативные. Такая сдержанность может препятствовать установлению доверительных отношений в семье, но вы точно можете помочь ребёнку чувствовать себя любимым.

Совет № 1. Принимайте его таким, какой он есть

Не пытайтесь изменить своего ребёнка — он не станет экстравертом ни по вашей просьбе, ни даже по мановению волшебной палочки. Конечно, стоит поощрять здоровое общение и активность, но только в том случае, когда инициатива исходит от самого ребёнка.

Совет № 2. Готовьте его заранее

Любое резкое изменение для интроверта ощущается более травмирующим образом, поэтому очень важно заранее готовить ребёнка к смене обстановки или знакомству с новыми для него людьми. Обязательно возьмите с собой что-то, с чем ребёнок будет чувствовать себя комфортно, например, книгу или любимую игрушку.

Совет № 3. Уважайте его личное пространство

Уважение личного пространства важно не только для интровертов, но именно для них оно становится местом перезарядки, в котором можно остаться наедине с собой. В идеале выделите ребёнку собственную комнату и договоритесь, что не будете входить без стука.

Совет № 4. Помогайте ему социализироваться

Как мы уже говорили, интровертам непросто находить общий язык с людьми, особенно незнакомыми ему. Учите ребёнка правилам общения, но внимательно следите за его состоянием — если он выглядит слишком недовольным или угрюмым, возможно, стоит сделать паузу.