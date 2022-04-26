Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
2 часа назад

В Европе решили запретить опасные химикаты в подгузниках

Lenta.ruиещё 2

В Европе решили запретить тысячи вредных для здоровья химикатов. Об этом говорится в «дорожной карте ограничений», опубликованной на официальном сайте Европейской комиссии, передает The Guardian.

В Европе решили запретить опасные химикаты в подгузниках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Под ограничение использования попадут химикаты, связанные с онкологическими заболеваниями, гормональными нарушениями, репродуктивными расстройствами, ожирением, диабетом и прочими диагнозами. В список могут войти до 12 тысяч разновидностей токсичных элементов. В Европейском экологическом бюро новый план назвали «крупнейшим в истории запретом химикатов».

Ограничения впервые распространятся на антипирены, бисфенолы, ПВХ-пластики и ПФАС — химикаты, которые есть в подгузниках и на детских площадках. Запрет также может повлиять на производство косметики, красок, чистящих средств, клея и пестицидов. В торговой группе Cefic отметили, что избавление от токсичных элементов отразится на более чем четверти годовой прибыли мировой химической отрасли, которая составляет 500 миллиардов евро.

Ученые считают, что химическое загрязнение планеты превысило уровень, за которым следует разрушение глобальных экосистем. В 2019 году экологическая группа Bund выяснила, что многие промышленные гиганты — BASF, Bayer, Dow Chemicals, ExxonMobil и другие — используют миллионы тонн химикатов без проверок безопасности.

Ранее в Испании обнаружили, что химикаты в солнцезащитных кремах представляют опасность для океана. Следы некоторых веществ обнаружили в водорослях у побережья Майорки. Эксперты считают, что подобные химикаты могут повлиять на способность водорослей к фотосинтезу и размножению, что способно разрушить подводные экосистемы.

Дети,Dow Chemical,Exxon Mobil,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители