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2 часа назад

Педиатр объяснил, как нельзя сбивать температуру у ребенка

Letidor.ru

Самой частой причиной вызова скорой или неотложной помощи для малыша является высокая температура. По мнению врачей, если значения на градуснике не превышают 38,6, при этом у ребенка нет судорог или рвоты, то поводов для беспокойства и паники нет. Лучше однократно дать малышу жаропонижающее и следить за тем, чтобы больной пил достаточное количество жидкости. Подробности читайте в нашей новости.

Как нельзя сбивать температуру у ребенка
Фото: PixabayPixabay

Врач-педиатр Евгений Коваленко рассказал в своем Telegram-канале о том, как не нужно сбивать температуру у ребенка. В первую очередь, специалист советует отказаться от сомнительных народных методов.

При высокой температуре не нужно прикладывать повязки с уксусом или спиртом. Эти вещества могут всасываться через кожу в системный кровоток, вызывая негативные эффекты. Также возможно развитие раздражения кожи. «Чередование» препаратов тоже опасно, это может привести к передозировке. Вследствие этого возрастает риск поражения почек.

Врач считает, что ничего опасного для жизни и здоровья малыша в высокой температуре нет, давать жаропонижающие для «профилактики» просто недопустимо. Педиатр также отметил, что не нужно ночью будить ребенка, если у него жар.

Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр объяснила, почему у ребенка долго держится невысокая температура.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

Дети,Евгений Коваленко,
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