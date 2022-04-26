Учительница назвала пять бестактных родительских фраз

Среди этих комментариев педагог начальной школы назвала те, которые касаются зависти к ее летним отпускам и сокращенным рабочим часам. «Ах, если бы я работала с девяти до трех», «У тебя такие большие отпуска», — приводит пример она. Ей также не нравится, когда значение ее работы преуменьшают: «Кто не может делать, учит» и «Это же как бэбиситтинг».