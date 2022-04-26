Способны ли дети к эмпатии и что о ней нужно знать родителям

Если раньше говорили о том, как ребенок «себя ведет», и о том, «воспитанный» ли он, то сейчас всех волнуют свойства личности. Сейчас говорят о том, что ребенок, даже совсем маленький, «эмпатичный» или «лишен эмпатии». Но что такое эмпатия и как ее воспитать у детей?

Фото: Ezhikezhik.ru Ezhikezhik.ru

Рассказывает Наталья Калашникова

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Часто апелляции к эмпатии (а точнее, упреки в «неэмпатичности») возникают в неожиданных местах — на детской площадке в момент детской ссоры, или когда малыш в истерике ведет себя агрессивно, или когда толкает маму или бабушку под руку, чтобы привлечь их внимание к себе. То есть в тех ситуациях, когда малыш что-то делает, не просчитав последствия своих действий (имеются в виду негативные последствия для других людей).

Иногда в неэмпатичности упрекают ребенка, который не хочет поступиться своими интересами ради блага другого человека.

Что такое эмпатия

Эмпатия буквально означает «сочувствование»: мы как бы присоединяемся к чужому переживанию и понимаем, что ощущает другой. В ней может совсем не быть предугадывания или предвосхищения, особенно если речь идет о маленьких детях.

Эмпатия — это способность сопереживать, разделять чувства другого человека, не теряя при этом контакт с самим собой. Хотя в литературе встречаются полярные трактовки от полного погружения в эмоции другого человека до логического отстраненного понимания чужих чувств.

Поскольку эмпатия — процесс эмоциональный и чувственный, то ее развитие начинается в раннем дошкольном возрасте, так как именно этот возраст очень плотно насыщен переживаниями, и именно в этот период закладывается база для развития эмоциональной компетентности.

От чего зависит развитие эмпатии у ребенка

Психолог Лиана Натрошвили говорит, что формирование эмпатии зависит как от врожденных факторов, обусловленных строением мозга ребенка, так и от средовых — то есть от того, как удовлетворяются потребности ребенка, насколько он вовлечен в общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми.

«Считается, что за эмпатию и сопереживание у человека отвечают зеркальные нейроны. Система зеркальных нейронов позволяет через совокупность наблюдаемых состояний и признаков отобразить ощущения другого человека. Особенно явно это происходит при сильных впечатлениях — когда кого-то бьют у нас на глазах, когда кому-то становится нехорошо, — рассказывает Натрошвили. — Эмпатийные предпосылки в работе головного мозга регистрируются у детей начиная с года. На втором году жизни мы видим примитивную форму эмпатии — имитацию. Ребенок активно подражает родителям. Поднимаясь далее по уровням, мы переходим к таким более сложным эмпатическим проявлениям, как способность поставить себя на место другого в пространстве и в эмоциях. Далее эмпатия становится более логичной, ее подкрепляет мышление».

Есть и неспособные к эмпатии дети. По словам психолога, обычно это дети с расстройством аутистического спектра, дети с психопатией, а также некоторые из детей, у которых был ранний опыт заброшенности, запущенности или плохого обращения.

Существенное влияние на развитие эмоциональной компетентности ребенка оказывают родители. Для того чтобы ребенок смог стать эмпатичным, ему важно сперва начать узнавать и понимать свои эмоции. А это происходит только в контакте со значимыми взрослыми, которые отвечают на проявления малыша и помогают ему лучше узнать себя.

Как воспитывается эмоциональная компетентность

Дебора Макнамара в книге «Покой, игра, развитие» выделяет пять шагов к эмоциональной зрелости ребенка. Выражение эмоцийСоздание таких условий для ребенка, в которых он может свободно и безопасно выражать все, что происходит внутри. Это непросто, так как мы все сталкиваемся с неприятием чувств, и часто нам тяжело выносить сильные чувства наших детей.

Называние

Способность родителей или других взрослых понять, что чувствует ребенок, и дать этому имя. Например, когда малыш кричит, мама может предположить, что он зол или обижен, и дать ребенку название для этого переживания.

Чувствование

Когда ребенок уже в состоянии сам понять, что с ним происходит. Он уже не ждет взрослых, чтобы получить от них интерпретацию, он сам понимает, что ему грустно, тревожно или стыдно.

Смешивание

По мере развития мозга дети начинают испытывать более сложные чувства, многокомпонентные. Если маленький ребенок может вместить только одно чувство за раз, то ребенок более зрелый может смешивать разнонаправленные импульсы.

Рефлексия

Способность смотреть внутрь себя, понимание своих импульсов и способность подчинить их намерению.

С чем не надо путать эмпатию

Предупредительная вежливость — не эмпатия. Вежливость может быть вызвана эмпатией («старушке трудно стоять, жалко старушку, пусть сядет, а я постою»). Но может быть и просто результатом воспитания — старушкам уступают место чаще не потому, что сочувствуют им, а потому, что так принято. Эмпатия — это когда сочувствие идет изнутри, переживается ребенком как свое чувство или своя эмоция, а не потому, что в ребенке сформированы правила хорошего поведения.

Умение просчитывать, какие чувства вызовут результаты своего поведения, и «не делать плохо» (не толкать маму в бок, когда она пьет чай, чтобы привлечь ее внимание).

«Я не хочу делать ей больно», — это может быть вызвано эмпатией, но у эмоционально зрелого осознанного человека, не у ребенка

Отказ от своего удобства ради чужого комфорта. Такое поведение может быть оправдано в особых случаях, когда человеку нужна помощь (мать не спит у постели больного ребенка, дочь забирает к себе стареющих родителей, чтобы заботиться о них, отдавая им свою спальню, а свою постель перенося в общую комнату). Но это не может быть нормой жизни. К сожалению, очень часто требование проявить эмпатию сопровождают продавливанием личных границ человека.

Принуждение ребенка к жертвам ради другого человека никакого отношения к формированию эмпатии у ребенка не имеет.Чаще всего у малышей эмпатия проявляется в «заражении эмоциями» (один плачет — и другим надо, все смеются — и мне надо) и в жалости.