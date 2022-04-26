Как защитить детей от гепатита и сделать так, чтобы они не подхватили инфекцию, рассказал врач и фармаколог Александр Эдигер.

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Он отметил, что родителям надо заниматься профилактикой попадания вируса в организм. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок мыл руки после улицы, получал чистые пищу и питье.

— Во-вторых, надо минимизировать всячески уколы, порезы. Немедленно обрабатывать ранки. А медицинские процедуры должны проводиться в условиях абсолютной противовирусной асептики: все одноразовое, чтобы предотвратить возможность заноса инфекции,

— отметил он в комментарии Общественной службе новостей.