Правда ли, что ученики музыкальных школ умнее обычных школьников

Учёные задались вопрос, могут ли занятия музыкой улучшить когнитивные способности или успеваемость учеников в школе.
Одним из важнейших когнитивных способностей является рабочая память, то есть способность удерживать информацию в памяти и использовать её без внешних вспомогательных средств. Исследователи заострили внимание на этом аспекте, обследовав в общей сложности 148 человек. С помощью шести различных тестов они выявили музыкальную и визуальную рабочую память испытуемых, а также узнали уровен их музыкальной подготовки.
Как оказалось, музыкальное обучение может также оказать положительное влияние на зрительную рабочую память. Исследование, кроме того, показало, что, наоборот, в целом сильная рабочая память может облегчить музыкальное обучение. То есть теоретически занятия музыкой не помешают успеваемости школьника и могут даже её улучшить.