Правда ли, что ученики музыкальных школ умнее обычных школьников

Учёные задались вопрос, могут ли занятия музыкой улучшить когнитивные способности или успеваемость учеников в школе.

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Одним из важнейших когнитивных способностей является рабочая память, то есть способность удерживать информацию в памяти и использовать её без внешних вспомогательных средств. Исследователи заострили внимание на этом аспекте, обследовав в общей сложности 148 человек. С помощью шести различных тестов они выявили музыкальную и визуальную рабочую память испытуемых, а также узнали уровен их музыкальной подготовки.