Родителям дали советы по общению с влюбившимся ребенком

Группа психологов и педагогов по воспитанию рассказала, что родители должны тактично общаться с впервые влюбившимся ребенком и внимательно относиться к объекту его нежных чувств. По мнению экспертов, правильное поведение членов семьи в такой ситуации поможет сформировать у детей здоровые представления об отношениях и любви. Об этом специалисты рассказали в интервью для WRAL.com.

По словам психологов, первый раз влюбиться ребенок может еще в дошкольном возрасте и продолжаться это будет на протяжении всей жизни. Доцент психологии Университета Буффало в Нью-Йорке Джули Боукер успокоила родителей и объяснила, что детские чувства, как правило, не перерастают во что-то большее.

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Педагог по воспитанию Эми Лэнг дала родителям совет больше говорить с детьми о любви. Их задача, по ее мнению, — выстроить доверительный диалог с ребенком и объяснить, что они понимают эти чувства, поскольку уже переживали подобный опыт.

«При общении с детьми спросите их, почему им нравятся те, кто им нравится, какие вещи они хотели бы делать со своими возлюбленными и думают ли они о том, чтобы пригласить их к себе. Также поговорите о том, что произойдет, если оба человека не будут чувствовать притяжение друг к другу»,

— сообщила она. Честная беседа, по ее мнению, поможет детям правильно воспринимать новые для них эмоции и не стыдиться их.

Психологи советуют родителям быть осторожными, высказываясь об объекте симпатии ребенка. Пренебрежение или восприятие влюбленности не всерьез может сильно задеть чувства отпрыска, и он перестанет делиться своими переживаниями.

«Ваша работа — помочь ребенку построить здоровые отношения»,

— объяснила Кэтрин Бэгвелл, профессор психологии Оксфордского колледжа Университета Эмори в Джорджии, США.

Важным моментом, на который обращают внимание родителей психологи, — это обучение ребенка правильному поведению по отношению к возлюбленному.

«Помогите детям понять, что некоторые виды поведения могут заставить объект их привязанности чувствовать себя неловко. Есть уважительный способ восхищаться другим человеком, а есть способ пересечения границ, и важно объяснить разницу»,

— заявила Бэгвелл.