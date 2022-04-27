Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+9° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
17 минут назад

Как питаться беременным, чтобы не навредить малышу

Letidor.ru

Питание беременных окутано мифами: некоторые из них просто забавные, но другие могут нести опасность для здоровья. В первом триместре женщине не обязательно кардинально менять привычный рацион. Главное, следить за тем, чтобы питание оставалось сбалансированным и разнообразным, развитие и здоровье ребенка во многом зависит от питания будущей мамы. Подробности читайте в нашей новости.

Как питаться беременным, чтобы не навредить малышу
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков напомнили о том, как нужно питаться будущей маме. Беременная женщина должна питаться «за двоих», при том речь идет не про количество еды, а про ее качество.

Употреблять в пищу свежие натуральные продукты, которые прошли щадящую кулинарную обработку. В отварной и тушеной пище максимально сохраняются витамины и микроэлементы. Соблюдать питьевой режим. Желательно садиться за стол отдохнув и в хорошем настроении. Необходимо медленно и тщательно пережевывать пищу

Во время беременности лучше отказаться от фастфуда, жареной, острой и излишне соленой пищи. Ни в коем случае не прибегать к голоданию и не сидеть на диетах.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители