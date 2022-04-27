Как питаться беременным, чтобы не навредить малышу

Питание беременных окутано мифами: некоторые из них просто забавные, но другие могут нести опасность для здоровья. В первом триместре женщине не обязательно кардинально менять привычный рацион. Главное, следить за тем, чтобы питание оставалось сбалансированным и разнообразным, развитие и здоровье ребенка во многом зависит от питания будущей мамы. Подробности читайте в нашей новости.

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Врачи-гинекологи, авторы Telegram-канала «Продвинутое акушерство» Гиорги Абесадзе и Александр Кирющенков напомнили о том, как нужно питаться будущей маме. Беременная женщина должна питаться «за двоих», при том речь идет не про количество еды, а про ее качество.

Употреблять в пищу свежие натуральные продукты, которые прошли щадящую кулинарную обработку. В отварной и тушеной пище максимально сохраняются витамины и микроэлементы. Соблюдать питьевой режим. Желательно садиться за стол отдохнув и в хорошем настроении. Необходимо медленно и тщательно пережевывать пищу