Психологи рассказали о влиянии детских травм на взрослую жизнь

В процессе исследования изучалось влияние детских травм на умение или неумение принимать решения. Ллойд рассказал, что добровольцам предлагали сыграть в компьютерную игру о сборе яблок, в которой, чем дольше игрок остается у одного дерева, тем меньше яблок оно дает. Выяснилось, что люди, пережившие детский травмирующий опыт, были менее склонны к исследованию возможностей игры и колебались при необходимости принять решение покинуть уже занятое место и отправиться на поиски нового дерева.