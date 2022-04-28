Педиатр перечислила основные навыки малыша к 9 месяцам

Молодых родителей с самого первого дня появления ребенка на свет волнует множество вопросов, связанных с развитием младенца. С каждым месяцем малыш познает для себя абсолютно новый мир и активно развивается, что должен уметь ребенок в возрасте от полугода до 9 месяцев, читайте в нашей новости.

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Врач-педиатр Елена Писарева рассказала подписчикам своего Telegram-канала о том, как способствовать развитию малыша на первом году жизни. К полугоду ребенок уже знает свое имя, хорошо сидит, умеет хлопать в ладоши и проявлять простые эмоции. Малыш хочет активно изучать окружающий мир и не стоит ему в этом мешать.

Даем ребенку много свободного пространства, в идеале на полу, даем время для самостоятельных игр и изучения мира, играем с ребенком, прячем предметы под тряпочки, коробочки, чашечки и ищем их вместе. Много говорим с ребенком, задаем вопросы.

В этом возрасте уже можно вводить первые прикормы, а вот торопиться с тем, чтобы малыш быстрее встал на ножки не стоит. Даже, если к шести месяцам ребенок не умеет самостоятельно сидеть — это не катастрофа и не означает, что есть проблемы в развитии.

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