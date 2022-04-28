Оставляем гаджеты дома: чем заняться с детьми на даче

Шалаши, домики, тоннели Одним словом — постройки. Это развлечение подходит для детей любого возраста. Главное - правильно его преподнести. Может, ребенку нужно будет построить три разных домика, а “папа-волк” будет дуть на них и стараться разрушить? Или вы пойдете в поход на другой конец участка, поставите там палатку и переночуете в спальных мешках? А может вы приехали на чемпионат мира по квиддичу, и маленький снаружи домик внутри окажется огромным? Палатка игровой - домик подойдет для малышей — в нем есть не только домик, но и небольшой тоннель и сухой бассейн. Будет интересен и детям, которые пока не умеют ходить, и тем, кто делает первые шаги, но пока комбинирует их с передвижением на четвереньках. Но вдруг захотелось чего-то посерьезнее? Отличный вариант - покупка детского дачного домика с забором. Собирается он быстро, не выгорает и не портится от мороза — можно смело оставлять зимовать на участке. Качели и бассейн Хорошим решением для дачи будет батут, но здесь обязательно присутствие взрослого. А если купить батут покрепче, то взрослый сможет не просто стоять рядом, но и прыгать — психологи говорят, это отличный способ снять напряжение. Но какое может быть веселье без качелей и бассейна? Если у вас уже есть опоры, то можно повесить на них качели гнездо — прекрасную альтернативу гамаку. Эти качели очень быстро сохнут после дождя, так что снимать их каждый раз в непогоду не придется. Для увлекательных водных процедур в солнечный жаркий день, можно приобрести надувной бассейн с единорогом, а для детей постарше или для совместного времяпрепровождения можно выбрать более универсальную модель — которую легко собирать и мыть. Мячи и фрисби Игра в мяч, кстати, прекрасно развивает координацию, речь и улучшает зрение (особенно после гаджетов). Есть бесконечное количество игр с мячом: от простой «горячей картошки» до обучения жонглированию. Вспомните, как в детстве прыгали через мяч, отскочивший от стены — отличный повод подвигаться вместе с ребенком. При этом будет здорово, если у вас будет запас мячей разного размера: маленькие прыгуны, чуть побольше— для жонглирования, надувной — для игр в бассейне, футбольный— для игр с папой или соседскими ребятами. Ну а теперь - фрисби! Вариантов фрисби (летающих тарелок) великое множество. Поскольку они тоже легко теряются, лучше затариться ими еще в начале сезона. На свежем воздухе «зайдет» все: и самые простые варианты, и искрящаяся, и даже бумерангии для тренировки скорости реакции. И не забывайте про мыльные пузыри: в городской квартире их надувать проблематично, а вот на природе — самое то. Кинопоказ на открытом воздухе Активные игры на свежем воздухе, отнимают много энергии у маленьких энерджайзеров. Иногда дети могут так сильно заиграться, что ужин может стать целой историей! Предлагаем решение: кинопоказ на свежем воздухе! Растяните на веранде или между деревьями белую льняную простынь и включите проеткор с любимыми мультфильмами! И, конечно, не забывайте, что любые бытовые дачные вопросы (вроде полива из шланга, мытья посуды в тазике, перевозки травы в тачке) можно решать с детьми — они точно отнесутся к этому как к приключению, а выборе всех необходимых дачных товаров поможет Яндекс Маркет