Психолог рассказал, как правильно будить ребенка утром

Подростковый психолог Никита Карпов поделился секретами, как легко разбудить ребёнка в школу.

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Перед утренним подъёмом Никита Карпов в беседе с Пятым каналом посоветовал сделать как можно больше дел вечером.

«Собраться, подготовить «взлетную полосу», чтобы утром быстро наметать завтрак на стол и покормить ребёнка. Подготовить ключи, одежду, проездной, то есть всё то, что необходимо для выхода из дома», — объяснил специалист.

Не менее важно встать чуть раньше самим родителям, чтобы без суеты и нервов ласково разбудить ребёнка. Важно сделать утро ребёнка максимально позитивным. В процессе взросления ребёнка необходимо постепенно приучать вставать по будильнику самостоятельно.