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2 часа назад

Учительница отобрала у ученицы телефон и неделю пользовалась им сама

Lenta.ruиещё 1

Пользовательница Reddit с ником crackedphonaita рассказала, что учительница отобрала iPhone ее дочери и целую неделю пользовалась им сама. Об этом сообщает Daily Mirror.

Учительница отобрала у ученицы телефон и неделю пользовалась им
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам женщины, ее дочь Ханна каждый день просила учительницу вернуть телефон, но та отвечала отказом. Женщина написала электронное письмо с просьбой отдать устройство, но не получила ответа. Тогда ее терпение лопнуло, и она отправилась в школу сама.

«Я устроила сцену перед учениками и учительницей, — рассказала она. — Она уступила, сказала, что принесет телефон из своего кабинета, и через три минуты вернулась с ним».

Когда дочь получила iPhone обратно, то обнаружила, что учительница успела подключить его к своей учетной записи и добавила контакты, которых раньше не было. Кроме того, она разбила экран устройства.

Женщина написала на Reddit, что намерена обратиться к директору школы и заставить учительницу заплатить за ремонт экрана. Однако, по ее словам, муж против такого решения и считает, что это лишь вызовет у учительницы желание отомстить девочке. Он также думает, что учительница могла случайно перепутать свой телефон с устройством Ханны.

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