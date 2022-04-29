Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму

Статистика показывает: с начала 2022 года количество разводов в России превысило количество браков. У расстающихся супругов зачастую есть общие дети, и родители обязаны сделать их жизнь максимально комфортной в этот непростой для всех период. Как правильно вести себя при разводе, чтобы не покалечить ребенку психику? Какие слова подыскать для того, чтобы признаться ему о том, что родители расстаются? Почему знакомить его с новым партнером нужно крайне аккуратно? На эти и другие вопросы «Ленте.ру» ответили психологи.

Развестись нельзя жить вместе

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Федеральная служба государственной статистики привела неутешительные данные: с начала 2022 года в России зарегистрировали 41 675 браков и 44 640 разводов.

В 92 процентах российских семей есть дети. И родители, по мнению психологов, обязаны создать максимально безопасные и комфортные условия, чтобы помочь им пережить расставание матери и отца.

Если есть шанс сохранить семью, то им стоит воспользоваться, советуют эксперты. Супругам, которые сами не могут разрешить острые вопросы, следует обратиться за помощью к психологам. Но делать это нужно только ради себя, своих отношений, но не исключительно ради детей.

«У психически взрослой здоровой личности ответ на вопрос, стоит ли жить с нелюбимым супругом, однозначный — нет», — заявляет семейный психолог Елена Овчаренко.

Люди должны понимать, что в брак вступают два взрослых человека, добавляет она. Взрослые не должны решать свои проблемы через детей или ради них. «В первом случае дети станут инструментом давления, во втором — жертвой манипуляций, — обращает внимание Овчаренко. — Взрослые в обоих случаях создают травмирующее пространство для детей, так как они не думают о них, а используют».

Оставаться вместе или разводиться — должны решать партнеры исходя из понимания того, чего они хотят в браке и что получают. Союз сохраняется ради того, ради чего создавался, акцентирует внимание эксперт.

«Сохранять брак ради ребенка — означает переносить на него ответственность за ваши взаимоотношения», — согласилась с коллегой научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук. В младшем дошкольном возрасте реакция детей на развод чаще всего проявляется в виде тревожности, страхов, агрессии, в старшем дошкольном возрасте дети начинают испытывать чувство вины за то, что родители разошлись, добавляет она.

Дети младшего школьного возраста могут адекватно отреагировать на развод, но только при условии конструктивного подхода со стороны родителей. В любом случае задача родителей состоит в том, чтобы учесть интересы ребенка, максимально сгладить этот непростой процесс и не нанести маленькому человеку эмоциональную травму

«Любой развод будет болезненным для детей, потому что меняется их привычный уклад жизни, — отметила Елена Овчаренко. — Неважно, дружная семья или нет». По ее словам, именно в это непростое время дети стремятся завоевать любовь родителей, так как ощущение любви позволяет чувствовать себя в безопасности.

«Даже трехмесячный ребенок испытывает тревогу. Дети часто отражают эмоциональное состояние родителей, умеют "считывать" напряжение. Но до трех лет дети легче воспринимают уход папы, так как связаны сильнее с мамой. Чем старше ребенок, тем труднее и болезненнее переживания», — объяснила Овчаренко.

Как рассказать о разводе

Сообщая ребенку о негативных событиях, сложно сделать все правильно. Если говорить о последствиях, ошибкой может стать решение скрывать сам факт состоявшегося развода или решение о нем. «Дети чувствуют, что что-то происходит, испытывают из-за этого тревогу и напряжение. Рано или поздно они узнают правду, и тогда переживание развода сопровождается страданиями из-за обмана», — уверяет психотерапевт Раиса Апухтина. По ее словам, серьезной ошибкой может быть желание родителей загладить вину подарками, поездками и прочими нехарактерными для стиля воспитания в семье послаблениями и индульгенциями.

Психотерапевт обращает особое внимание на то, что, сообщая о расставании, никто из родителей не должен говорить о втором плохо. Иначе это травмирует, заставляя малыша эмоционально выбирать маму или папу. «Нельзя винить ребенка прямо или косвенно. Забудьте о фразах типа: "Если бы не ты…", "Не будь у меня детей, то…", "Мы папе/ маме больше не нужны", "Он/ она нас не любит", "Все из-за тебя", "Зачем я женился/ вышла замуж" и прочее», — добавила Раиса Апухтина.

Психоаналитик Олег Долгицкий уверен, что главная ошибка — вообще не разговаривать с ребенком на тему развода, утаивать от него или заявлять, что отец уехал в командировку.

Дети не являются полноценными субъектами отношений, более того, у них и многих прав нет. Поэтому ребенка нужно сопровождать в этом непростом процессе, все ему объясняя, даже если он полон заблуждений. Маленькому человеку надо говорить то, что родитель чувствует, при этом оставаясь в позиции взрослого, готового брать на себя ответственность

Сообщать детям о разводе нужно в соответствии с их возрастом и на понятном им языке. До 12 лет ребенок воспринимает общество как игру с определенными ролями. Родители могут сказать, не справились со своими ролями, поэтому расходятся. Ближе к 14 годам можно рассказать о проблеме в структуре отношений, включать его в них, раскрывая их через сферу интимно-личностного общения, отмечает собеседник «Ленты.ру».

Горевать или шутить?

Некоторые родители, желая избежать травмирования ребенка, стараются перевести все в игру, отшучиваются, делают все, что, по их мнению, сохранит психику чада.

Психологи критикуют такой подход к делу. «Можно, конечно, представить развод как интересную игру, но в конце же должна быть победа или приз. Победа над родителем — это сомнительная победа для ребенка. Да и какой приз может утешить при потере близкого родственника? Развод, конечно, можно превратить в аттракцион, но это скорее похоже на американские горки или комнату ужаса», — рассуждает Олег Долгицкий.

Развод — это всегда дезадаптация из-за изменений социальной среды, требующая от детей приспособления, добавляет психолог. Стараясь сделать развод «веселым», велик риск навредить и ребенку, и себе, уверяет он. Маскируя происходящее, взрослые не делают детям лучше, они их обманывают, хотя дети все чувствуют, а со временем и понимают.

Меняется жизнь каждого члена семьи. Невозможно избежать переживаний и веселиться. У всех есть право проживать свои чувства, возможно, даже горевать столько, сколько потребуется, чтобы стало легче принять свершившийся факт и учиться жить дальше по-новому

Задача родителей при разводе и при смене места жительства — максимально сохранить полноценные отношения «мама — папа — ребенок», чтобы не сформировать негативный сценарий отношений у ребенка в будущем, добавила Елена Овчаренко.

«Важно говорить детям: "Мы любим тебя, ты наш любимый ребенок", "Иногда взрослые вырастают и понимают, что больше не могут быть вместе", "Ты самое дорогое, что у нас есть", "Мама и папа всегда будут твоими родителями, просто жить будут в разных домах"», — объяснила она. Самое сложное в подобной ситуации, по мнению эксперта, разделить обиды: разойтись как пара и сохраниться как родители.

Если ребенок будет понимать, что родители как пара выбрали путь быть счастливыми, выбрали свои интересы, возможности, рост, то и у него будет формироваться правильная позиция взрослого, не примеряя роль жертвы или спасателя.

Когда родителям предстоит сообщить, что жить они будут порознь, сделать это лучше вместе. Важно сказать, что так бывает: люди иногда расстаются и живут отдельно друг от друга, но любят ребенка и не расстаются с ним. Важно, чтобы дети понимали: проводить время с ними будут и мама, и папа, но по очереди. И что ребенок будет бывать в двух домах

«Если мама с детьми переезжает в новый дом, а отец остается в прежнем, важно постараться оставить хотя бы какую-то стабильность в жизни ребенка: соблюдать режим дня, не запрещать привычные развлечения, не отказывать в развлечениях, которые он любил, когда был младше. Давать возможность сыну или дочери задавать вопросы о разводе и переезде столько, сколько потребуется, и при этом честно отвечать», — акцентирует внимание родителей Раиса Апухтина.

Необходимо сохранить традиции и ритуалы. Например, совместное чтение сказок перед сном или походы в парк по воскресеньям. Стараться посещать знакомые ребенку места, приглашать в гости в новый дом старых друзей и новых приятелей ребенка.

После развода родители должны обговорить все «на берегу»: детали совместного воспитания и заботы о наследниках, время посещения ребенком родителя, который живет отдельно, и другие нюансы.

«Важно, чтобы родители заново выстроили взаимодействие друг с другом при изменении своего статуса и обговорили все. Это и будут те правила, соблюдение которых сделает жизнь ребенка комфортной, — продолжает Олег Долгицкий. — В идеале дети должны иметь свободу при посещении обоих родителей и чувствовать себя в обоих местах как дома — безопасно и комфортно».

Эксперты добавляют, что во втором доме у ребенка должна быть не только зубная щетка, но и личное пространство, в котором он почувствует себя максимально уютно.

И снова «горько!»

После развода на второй брак решаются около 50 процентов мужчин и только треть разведенных женщин, выяснили эксперты. Причины тому разные: мужчины с легкостью находят новую партнершу для жизни, женщины тоже хотят устроить личную жизнь, но успеха добиваются не все.

Статистика показывает, что в 67 процентах случаев инициаторами разводов становятся женщины. Но после 50 лет картина меняется, и развода начинают больше хотеть мужчины.

В любом случае появление нового члена семьи — будь то отчим или мачеха — это всегда стресс для детей. И задача родителей — корректно познакомить всех между собой, учитывая в первую очередь интересы маленьких людей.

Перед знакомством с новым супругом или супругой родители должны обговорить все детали. При этом взрослые должны хорошо ориентироваться в ситуации, быть уверенными в себе и спокойными, чтобы эти чувства передались и детям

«Для ребенка это одна большая новая семья, в которой он существует с новыми женами, мужьями, друзьями, кошками и собаками. И он должен в этой среде ориентироваться, — отметил Олег Долгицкий. — Проблема начинается тогда, когда родители сами мало что понимают и делают вид, что ничего не происходит. Хотя на самом деле вокруг много людей, животных, вещей, которые есть и которые оказывают влияние на всех».

Ребенку потребуется время, чтобы осмыслить, прожить и принять новую для него ситуацию, которая без преувеличения станет для него потрясением. Важно обозначить правила, которые организуют дальнейшее воспитание ребенка, и разделить зоны ответственности взрослых.