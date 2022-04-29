5 правил сексуальной безопасности, которые должен знать каждый ребенок

Есть вещи, о которых не только говорить, но и думать страшно

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Да, это сексуализированное насилие, связанное с детьми. Но спрятать голову в песок — это худшее, что мы можем сделать, считает журналистка Венди Уиснер.

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Согласно статистическим данным, опубликованным на национальном веб-сайте США по сексуальным правонарушениям, примерно один из шести мальчиков и одна из четырех девочек подвергаются сексуализированному насилию до 18 лет. В докладе 2012 года говорится, что 34 процента пострадавших от сексуализированного насилия были моложе девяти лет.

Когда думаешь о том, что младенцы, малыши и маленькие дети могут стать жертвами сексуализированного насилия, кажется, что мир сошел с ума. И все же такие вещи происходят, и происходят каждый день.

К тому времени, как дети достигнут подросткового возраста, около 1,8 миллиона из них станут жертвами сексуализированного насилия или нападения. Если от этих фактов вам не захочется биться головой о стену, рвать на себе волосы и держать своих детей в безопасном коконе всю жизнь, то я уж не знаю, что еще надо, чтобы вас напугать.

Насилие над детьми в России и мире: статистика и законы

Но давайте на минуту оставим в стороне ужас и гнев. Да, надо признать, что мы не в состоянии контролировать все, что происходит с нашими детьми, но у нас есть несколько эффективных способов, которые помогут нам их защитить. Откровенный разговор с ребенком о сексе, о теле и его границах стоит начинать уже в том возрасте, когда ребенок научился говорить. Некоторым родителям беседы на такие темы даются очень тяжело, и все же это необходимо, это то, что действительно может защитить детей от насилия.

Издательство Educate2Empower Publishing, которое с 2014 года выпускает книги по детской безопасности, недавно выпустило плакат под названием «Мое тело: правила безопасности». И это просто отличная вещь. Плакат описывает пять правил «безопасности тела» — эти правила сформулированы специально для детей, они не пугают ребенка, наоборот, написаны в дружеской форме, простым и понятным детям языком. Этот плакат — отличная возможность и детям, и родителям узнать и обсудить вопросы своих и чужих границ.

Давайте разберем плакат по пунктам — что они означают и как отражаются на наших детях.

«Мое тело — мое и только мое!»

«Если я не хочу целоваться или обниматься с кем-то, я могу сказать — нет. А вместо обнимашек можно „дать пять“, пожать руку или послать воздушный поцелуй. Я — хозяин своего тела и все будет так, как я хочу!»

Ребенок не обязан никого обнимать или целовать, если он этого не хочет. Даже если это бабушка или старенькая соседка. Да, теоретически нет ничего плохого в невинных поцелуях и объятиях. Но речь идет о том, чтобы научить своего ребенка тому, что его тело — оно его собственное, и только он сам может им распоряжаться. Ну, за исключением случаев, связанных со здоровьем и медицинскими процедурами, о которых мы еще поговорим.

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Ребенок должен знать, что у него есть взрослые, которым он может доверять

«У меня есть пятеро взрослых, которым я доверяю, вот они. Им я могу рассказать все на свете, и они мне поверят. Если меня что-то беспокоит, мне страшно или я чувствую опасность, я расскажу кому-то из них, что со мной происходит и почему».

Дайте ребенку понять, что в его жизни есть взрослые, к которым он может пойти в случае чего. Эти люди не начнут стыдить и обвинять, наоборот, они выслушают ребенка и поверят ему, о чем бы ни шла речь. Большинство детей и так интуитивно знают, к кому они могут обратиться, но лучше все же назвать их поименно, даже если этот список будет очень-очень коротким. Пусть ребенок сам поможет вам составить такой список, ведь это должен быть человек, которому ОН доверяет.

Итак, если случается что-то необычное, дети должны знать заранее, что есть люди, которым они могут рассказать все — какими бы странными, неприятными или ужасными ни были их чувства или ситуация, в которой они оказались.

Как понять, что ребенок подвергся сексуализированному насилию

Ребенок должен знать, по каким ранним признакам можно определить, что происходит домогательство или нарушение границ

«Что происходит, когда мне страшно или я чувствую опасность? Я могу вспотеть, меня может подташнивать, может начаться озноб или сердцебиение. Эти знаки должны меня насторожить. Если я почувствую что-то такое, я сразу обращусь к взрослому, которому я доверяю».

Травма, которую пережил ребенок, проявляется прежде всего через телесные ощущения, но дети часто не понимают, что происходит с их телом, и что за странные ощущения они испытывают. Нужно рассказать, что потоотделение, тошнота, сердцебиение или озноб могут быть признаками беспокойства или дискомфорта. Дети должны знать, что ощущения, которые они испытывают, реальны и от них не нужно отмахиваться, наоборот, надо рассказать о них взрослому, которому они доверяют.

Что дети должны знать о сексуализированном насилии

Ребенок должен знать, что он не обязан хранить секреты. Ни с кем, никакие и никогда

«Я никогда не буду хранить тайну, если мне от этого не по себе. Если кто-то попросит меня держать что-то в секрете, а мне это не нравится, я пойду и расскажу об этом взрослому, которому я доверяю».

Абьюзеры часто заставляют своих жертв поклясться в том, что они сохранят в тайне все, что произошло. Они внушают детям, что если те расскажут кому-то о случившемся, то поступят очень плохо. Это повлечет за собой ужасные последствия как для них самих, так и для абьюзера, и в результате всем будет еще хуже.

Поэтому крайне важно объяснить детям, что они не обязаны хранить секреты — никогда и никакие. Расскажите ребенку, что если кто-то просит их держать что-то в секрете, а его эта тайна тяготит, то он не должен ее хранить и может рассказать о ней взрослому, которому он доверяет.

Ребенок должен знать, что интимные части тела — это что-то очень личное. Чем раньше он это усвоит, тем лучше

«Интимные части тела — это те, которые закрывает мой купальник или плавки. Я знаю, как они правильно называются. Никто не может их трогать. Никто не может просить меня потрогать их интимные части тела. И никто не должен показывать мне эти части тела на картинках или фотографиях. Если что-то такое случится, я сразу же расскажу об этом взрослым, которым я доверяю».

Об интимных частях тела надо начинать разговор как можно раньше. Пожалуйста, не используйте эвфемизмы — так, наоборот, все будет звучать глупо и неловко. Называйте все своими именами: пенис, вагина, анус и т. д. Не волнуйтесь, вы справитесь, так же, как и ваши дети.

Ведите себя уверенно и по-взрослому, дайте детям понять, что интимные органы — это не что-то стыдное.

И, конечно, дети должны знать, что их интимные части тела принадлежат им и только им. Никто не должен к ним прикасаться, кроме мамы и папы (когда надо что-то вытереть или поменять одежду в случае «аварии») или когда это нужно для медицинского осмотра или процедуры (в кабинете врача, когда родители находятся тут же или поблизости). Дети должны знать, что нормальный взрослый не будет просить их прикоснуться к их интимным частям тела и не станет им ничего показывать.

Мамы и папы! Я знаю, что вести такие разговоры с детьми не очень легко. Но в основном смущение испытываем мы, а не дети. Тем более маленькие дети, для которых еще нет никаких запретных тем. Вот вам еще одна причина для того, чтобы начинать такие беседы как можно раньше.

Наша задача как родителей — научить своих детей понимать, что происходит или уже произошло что-то неправильное.

Нужно, чтобы у детей был нюх на «плохие» ситуации. Нужно научить их доверять своей интуиции, если они чувствуют, что с этим человеком или ситуацией, в которой они находятся, что-то не так. И, наконец, мы должны так построить свои отношения с детьми, чтобы с любыми проблемами и подозрениями они пришли именно к нам.

Мы не можем предотвратить все плохое, что может случиться с нашими детьми, но мы можем объяснить им, где и как искать защиты в случае чего. Мы можем научить их осознавать, что их тело принадлежит только им. Мы можем привить им чувство уверенности и научить их не бояться говорить о том, что кто-то нарушает их границы.