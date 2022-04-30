Педагог дала рекомендации по организации детского досуга летом

Дипломированный педагог Ольга Хрущева дала советы для родителей, чьи дети остаются на лето в Москве. Эксперт назвала «Мосленте» лучшие варианты детского отдыха в черте города.

Фото: Мослента Мослента

В первую очередь Хрущева порекомендовала проводить больше времени в обучающих играх на улице.

«На улице мы играем и наблюдаем. За чем можно наблюдать? За всем, что интересно малышу. Увидели на небе облака и тучи — понаблюдайте за ними: какого цвета, как плывут облака, какой формы, на что похожи. Важно, чтобы малыш был активным участником этого процесса, самостоятельно рассуждал, сравнивал и делал выводы»,

— объяснила она.

Для развития математических представлений, мелкой моторики и долговременной памяти педагог рекомендует игры с песком. Его полезно пересыпать, делать формочки, строить замки или просто рисовать на нем. А ловкость, восприятие величины и цвета, пространственную ориентировку, координация, мелкую и крупную моторику помогают формировать спортивные игры.

«Можно поиграть с мячом в самые разнообразные игры: бросать друг другу, подбрасывать вверх и ловить двумя руками. Можно сделать разноцветные мишени: здесь вы называете определенный цвет мишени, а ребенку нужно бросать мяч в мишень названного цвета»,

— советует Ольга Хрущева.

На любой прогулке можно собирать камни, палки и листья, чтобы потом сосчитать их или придумать про них сказки, использовать для изготовления поделок. Это поможет развить творческие способности.