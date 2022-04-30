Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+4° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Педагог дала рекомендации по организации детского досуга летом

Мослента

Дипломированный педагог Ольга Хрущева дала советы для родителей, чьи дети остаются на лето в Москве. Эксперт назвала «Мосленте» лучшие варианты детского отдыха в черте города.

Педагог дала рекомендации по организации детского досуга летом
Фото: МослентаМослента

В первую очередь Хрущева порекомендовала проводить больше времени в обучающих играх на улице.

«На улице мы играем и наблюдаем. За чем можно наблюдать? За всем, что интересно малышу. Увидели на небе облака и тучи — понаблюдайте за ними: какого цвета, как плывут облака, какой формы, на что похожи. Важно, чтобы малыш был активным участником этого процесса, самостоятельно рассуждал, сравнивал и делал выводы»,

— объяснила она.

Для развития математических представлений, мелкой моторики и долговременной памяти педагог рекомендует игры с песком. Его полезно пересыпать, делать формочки, строить замки или просто рисовать на нем. А ловкость, восприятие величины и цвета, пространственную ориентировку, координация, мелкую и крупную моторику помогают формировать спортивные игры.

«Можно поиграть с мячом в самые разнообразные игры: бросать друг другу, подбрасывать вверх и ловить двумя руками. Можно сделать разноцветные мишени: здесь вы называете определенный цвет мишени, а ребенку нужно бросать мяч в мишень названного цвета»,

— советует Ольга Хрущева.

На любой прогулке можно собирать камни, палки и листья, чтобы потом сосчитать их или придумать про них сказки, использовать для изготовления поделок. Это поможет развить творческие способности.

Эксперт отметила, что дети дошкольного возраста очень любят выполнять поручения и задания взрослых. Она порекомендовала придумывать ребенку задания, например, помочь приготовить салат на ужин. Тут важно показать, что это ответственное и важное поручение сможет выполнить только он. В знак благодарности педагого советует ребенка поощрить.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители