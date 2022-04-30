Педиатр назвала средства от насморка, которые действительно помогают

Порой, избавиться о надоевшего насморка очень сложно, больше всего неудобств он доставляет малышам. В ход идут не только аптечные препараты, но и народные средства, которые врачи настоятельно рекомендуют не использовать.

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Врач-педиатр назвала несколько видов лекарственных препаратов, которые действительно помогут избавится от заложенности носа.

Врач-педиатр Мария Евдокимова в своем Telegram-канале рассказала о том, какие лекарства помогут вылечит насморк.

Специалист считает, что самые бесполезные средства — это гомеопатические препараты.

Лучшим способом избавиться от заложенности носа являются солевые растворы.

Капли против аллергического ринита необходимо применять только по назначению врача, подобные средства можно использовать не более чем 10 месяцев подряд.