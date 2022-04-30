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38 минут назад

Педиатр  предупредил о вреде избыточной гигиены

Letidor.ru

Всем родителям малышей знакома ситуация, когда ребенок познает мир пробуя его на вкус, он тянет в рот не только еду, но и игрушки, песок из песочницы. Помимо главного своего предназначения, рот в определенном смысле превращается в еще один и очень важный орган осязания. Малыш узнает о свойствах предметах, при этом испытывает как положительные, так и отрицательные эмоции в зависимости от их вкуса и текстуры. Что делать в такой ситуации родителям, читайте в нашей новости.

Педиатр предупредил о вреде избыточной гигиены
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр, доктор медицинских наук Андрей Продеус рассказал на платформе «Яндекс. Дзен» о том, что такой способ познания малышом мира — самый эффективный для иммунной системы. Таким образом организм малыша знакомиться с антигенами и аллергенами, которые его окружают.

Теория грязных рук» заключается в том, что если мы в детстве довольно активно взаимодействуем с микроорганизмами, то у нас развитие иммунной системы идет по противовоспалительному пути и аллергические проявления снижаются. В абсолютно стерильных условиях обитания вероятность проявить аллергию будет у ребенка выше.

— сказал Продеус.

Врач отметил, что абсолютная стерильность пространства, которую пытаются создать вокруг ребенка родители — большая ошибка. Разумеется, малыш не должен жить в грязи и антисанитарии, но попытки изолировать его от аллергенов и микробов только приведут к ослаблению иммунитета и будут способствовать развитию аллергических реакций.

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