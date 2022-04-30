Педиатр  предупредил о вреде избыточной гигиены

Всем родителям малышей знакома ситуация, когда ребенок познает мир пробуя его на вкус, он тянет в рот не только еду, но и игрушки, песок из песочницы. Помимо главного своего предназначения, рот в определенном смысле превращается в еще один и очень важный орган осязания. Малыш узнает о свойствах предметах, при этом испытывает как положительные, так и отрицательные эмоции в зависимости от их вкуса и текстуры. Что делать в такой ситуации родителям, читайте в нашей новости.