Безопасно ли оставлять ребенка одного дома в праздники

В России начались длинные майские выходные. Взрослые собираются на пару дней на дачу или в короткое путешествие, а вот подросткам такой отдых не всегда по душе. Рискуют ли родители, оставляя ребенка дома одного, ответили в департаменте труда и соцзащиты Москвы.

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«Решение о том, оставить ли несовершеннолетнего ребенка дома одного, родители принимают самостоятельно, опираясь на возраст и его индивидуальные особенности», – отметили в ведомстве.

В департаменте также подчеркнули, что в законах не прописаны возраст ребенка и срок, на который родители могут оставить его одного дома. Однако взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей до того момента, пока им не исполнится 18 лет, цитирует ведомство Мел.FM.

Последствия для родителей, особенно уголовная ответственность, наступают, если с ребенком что-то случилось, пока он был без присмотра.