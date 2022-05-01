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3 часа назад

Педиатр назвала эффективный способ для поднятия иммунитета у ребенка

Letidor.ru

Как только малыши идут в детский сад, для родителей наступает очень нелегкий период. Постоянные болезни, кашель, насморк и воспаленное горло — рядовые заболевания, которыми ребенок может болеть каждый месяц. Для того, чтобы укрепить иммунитет ребенка, многие прибегают к дорогостоящим, но малоэффективным средствам. Простой способ укрепить здоровье детсадовца назвала врач-педиатр, подробности читайте в нашей новости.

Педиатр назвала способ поднять иммунитет у ребенка
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Ангелина Синельникова рассказала в своем Telegram-канале о том, как поднять иммунитет ребенка. Стоит обратить внимание на процедуру закаливания, причем речь не идет о обливаниях ледяной водой или пробежках по снегу. Методика закаливания заключается в том, чтобы организм был наименее подвержен перепадам температур, умел быстро адаптировать сосуды к холоду или жаре.

Также врач рекомендует не укутывать ребенка перед выходом на улицу и позволять ему бегать по дому босиком. Не стоит греть всю детскую еду, иногда можно позволить съесть мороженое прямо из морозилки.

Ранее «Летидор» писал о том, что педиатр Продеус предупредил о вреде избыточной гигиены.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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