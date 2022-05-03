Как подготовить ребенка к появлению брата или сестры

Порой дети сами просят родителей о братике или сестричке, но так бывает не всегда — появление второго ребёнка становится не только счастьем для родителей, но и причиной тревожности для старшего малыша. Тлум.Ру разбирается, как подготовить первого ребенка к появлению второго, и что делать, если первенец ревнует к будущим брату или сестре.

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Почему эта проблема важна?

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Помимо обычных вопросов (а стоит ли рожать второго? Получится ли воспитать обоих?) перед родителями, собирающимися завести ещё одного ребёнка, встает очень важная проблема — как сообщить об этом первому? Отношения между детьми непредсказуемы и порой пугают взрослых — а детская ревность и вовсе становится проблемой большинства родителей. Очень часто они слышат вопрос «зачем ты его родила?», дополняемый заявлением в ненависти к младшенькому. И даже просьбы подарить им братика или сестренку не гарантируют, что в будущем не возникнут проблемы.

Как сообщить новость?

Не стоит это делать слишком рано — пока пройдет девять месяцев, маленький ребенок с искаженным восприятием времени (и это нормально) весь изведется от нетерпения. К тому же, на ранних сроках беременности существует риск выкидыша, так что лучше повременить до шестого месяца, когда живот будет явно выражен. Это поможет связать в голове ребенка факт беременности со скорым появлением братика или сестрички.

Говорите спокойно и не торопясь — ребенку нужно время для того, чтобы осознать такой серьезный факт. Если он не обрадуется или, более того, разозлится, не пытайтесь на него давить — дайте ему время принять этот факт. Расскажите историю его появления на свет, покажите его младенческие фотографии и отвечайте на вопросы, но не делайте тему вашей беременности центральной в жизни вашей семьи.

Что делать в ожидании второго ребенка?

Обсуждайте с первенцем то, как его братик или сестренка смогут участвовать в его жизни — речь не об обязанностях, которые на него лягут (лучше их туда вообще не класть!), а об играх и интересах. Рассказывайте старшему ребенку, как он научит младшего рисовать, лепить фигурки из пластилина или даже считать и читать. Участвуйте с ним в обсуждении мебели для будущего малыша, в покупке коляски и игрушек. При этом используйте слово «мы», чтобы ребенок почувствовал свое участие в общем деле.

Что делать с детской ревностью?

Маленькие дети, особенно в возрасте от двух до пяти лет, остаются очень зависимыми от родителей, поэтому они особенно остро реагируют на любые изменения. Они, как правило, испытывают острое чувство ревности при появлении в семье новых детей. Часто это проявляется в демонстрации своей «маленькости»: они просят, чтобы их кормили из бутылочки, катали на коляске, баюкали и пели им колыбельные.

Поговорите со старшим ребенком искренне и мягко — объясните, что вы не перестанете его любить и ценить, что он не станет менее важным. Однако при этом стоит добавить, что новый ребенок будет занимать место в доме, а родителям придется уделять ему внимание. Объясните, что поначалу о младенце нужно очень много заботиться, и что в первое время он не сможет играть и веселиться — так старший ребенок будет не так сильно расстроен и разочарован, когда у него появится братик или сестренка.

Если ребенка требуется отдать в детский сад или совершить какие-то другие серьезные перемены в жизни, сделайте это заранее, чтобы в его голове не возникало связи этих изменений с появлением новорожденного. Напомните старшему о его младенческих годах, о том, как он постепенно рос, становился более взрослым и самостоятельным. Подскажите, что с новорожденным он тоже может взаимодействовать — укачивать перед сном, брать на руки, показывать игрушки (однако, если он отказывается, не стоит заставлять заботиться о своем младшеньком).