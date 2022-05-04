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2 часа назад

Как правильно лечить кишечную инфекцию у детей

РИА "ФедералПресс"

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, чем опасна кишечная инфекция для детей. Он поделился информацией о том, как правильно ее лечить.

Как правильно лечить кишечную инфекцию у детей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Стандартных методов обработки недостаточно, чтобы обезопасить окружающих. На тот же ротавирус и астровирус хлорсодержащие средства действуют плохо. На них хорошо действует чистый спирт, но нигде такую обработку не проводят»,

– отметил инфекционист.

Речь идет об основных методах профилактики. Тщательное мытье рук и сокращение контактов с зараженными поможет избежать заражения.

Врач предостерегает от самостоятельного приема антибиотиков, а также попыток дать их детям. При вирусных инфекциях противопоказаны антибиотики, они могут осложнить течение заболевания.

При острой фазе инфекции нужно как можно скорее предотвратить рвоту, а после этого снизить температуру.

«Дать противодиарейные препараты, возможны сорбенты. Крайне важны адекватный питьевой режим и диета. Если инфекция у маленького ребенка на грудном вскармливании, нужно дать ферменты, которые улучшают переваривание»,

– посоветовал инфекционист.

Поздняков отметил, что если отравление химическое, то симптомы наступают очень быстро: многократная рвота, спутанность сознания и другие проявления со стороны центральной нервной системы.

При большой потери жидкости и невозможности ее восполнить, ребенку может потребоваться госпитализация.

Дети,Андрей Поздняков,
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