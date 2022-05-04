Слова и фразы, которые программируют на болезни и неудачи

Неужели слова — мощный инструмент программирования разума?

Фото: CoLady CoLady

Да, это так. Я в этом полностью уверена.

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Давно, ещё играя с сыном на детской площадке, я обратила внимание, что детки делятся на две части: те, на которых «кричат» (сюда можно отнести и раздражённое одёргивание, и недовольное цыканье, и злой шёпот ругательств родителем себе под нос), и детки, на которых не «кричат».

Падая, годовалый малыш упирается ручками в асфальт. Одна мама видит в этом успех: ребёнок сориентировался, смог устоять, быстро принял решение, совладал со своим страхом и прочими эмоциями. От другой мамы мы слышим: «Ну что ты как свинья» или «Там грязь!»

И что получает мозг каждого малыша?

Поддержку и радость, что мир вокруг добрый. Унижение и ощущение, что мир вокруг грязный и плохой, враждебный, раз даже мама по злому кричит.

Один ребёнок постоянно канючил и плакал, второй же спокойно считал камушки и не расстраивался по любому поводу.

Потом я стала наблюдать за речью взрослых людей: как говорят бабушки в аптеке и достаточно успешные люди на встречах и мастермайндах, которые я посещаю. Это было колоссальное отличие!

И тут меня осенило, ведь не зря говорится, что в начале было слово.

Слова — сильнейший инструмент программирования разума.

То, что мы говорим — основа нашей жизни.

«мозги от этого взрываются»;

«моё терпение лопнуло»; «надоели, аж тошнит»;

«всю плешь мне проел»;

«по самое горло»;

«прямо ножом по сердцу»;

«смерти моей хочешь»;

«до смерти меня доведёшь». Признавайтесь, как часто вы говорите:

А вы знаете, что подобные высказывания уже программируют вас на заболевания и на провал. Слова создают проблемы, и потом эти же слова не дают им уйти.

Вы всё ещё считаете, что эти высказывания украшают вашу речь?

По факту своими словами мы даём нашему сознанию приказ, который, кстати говоря, оно с блеском выполняет.

Заболевания, которые мы провоцируем своими словами

Хронические головные боли, зависимость от погоды:

«Сломала себе мозг». «Одна головная боль от этого». «Рискнул своей головой». «Бьюсь башкой об стенку». «Бьюсь головой об заклад». «Всю плешь мне проели».

Остеохондроз:

«Тяну на своём горбу». «Всю шею отсидели».

Болезни урологии:

«Моча в голову ударила». «До смерти утомился, сил моих больше нет».

Болезни крови:

«Всю кровь мою выпили». «Выдавили все соки». «Много крови мне попортили».

Язвенная болезнь:

«Я его не перевариваю». «Надоело до тошноты». «Сыт по горло».

Аллергические реакции и болезни кожи:

«Он и не чешется даже». «Побыл бы в его шкуре».

Проблемы с дыханием, астма:

«Чихать я хотела». «Это моя отдушина». «Перекрыли мне кислород». «Чихать я на них хотел».

Конечно, не все высказывания призваны нас покалечить. У многих это проявляется и как торможение в развитии. Это медленно, но верно портит наше существование.

Вы сейчас можете мне возразить, что так разговаривали наши родители и бабушки, нас так научили и все мы живы. Но давайте оставим родителей и предков в покое, сейчас мы уже взрослые люди и можем сами выбирать, что произносить и как жить.

Если вы стремитесь к успеху, постарайтесь начать с малого – со своей речи.

Пусть это будет ваш осознанный выбор – видеть и произносить чистоту. Мы очень часто сейчас говорим об осознанности, пусть это будет первым шагом к вашей счастливой жизни. И вы заметите, что с каждым разом это будет всё легче.

Слова-кандалы, которые программируют на неудачу, провал

Слова-кандалы указывают на неуверенность в себе. За ними всегда стоит убеждение человека в том, что его способности ограничены, что он серый, неприметный, «обычный».

Эти фразы в буквальном смысле заставляют стоять на месте. Посмотрите, вот они, эти слова, за которыми очень удобно спрятаться, притаиться и не выполнить свою уникальную жизненную миссию:

не могу; не умею; не уверена; не получится; это выше моих сил; не могу обещать; от меня не зависит; не возьму на себя такую ответственность; у меня не получится; я недостоин; я не могу себе позволить; это невозможно.

Употребление всех вышеперечисленных фраз просто-напросто забирает кислород у всего, что называется «мечта». Они сводят ваше движение к цели практически к нулю.

Как избавить свою речь от кандальных слов?

Отлично всегда помогает приём «Позорный столб».

Всё просто: выпишите кандальные слова из этой статьи и вывесьте этот перечень на видное место (например, на холодильник – как самое посещаемое место в доме), и пусть он (перечень) побудет там 7-10 дней.

Дольше оставлять не стоит, во-первых, много чести, а во-вторых, за этот срок уже сформируется то, на что нацелен приём — чёрный список.

Чёрный список – это умелый санитар, он всегда отлично справляется со своей задачей: удаляет из речи все элементы деструктивных программ. Проверяйте.

Заменяем фразы-разрушители на фразы-крылья

Следите за своей речью, не позволяйте словам закладывать вас в кандалы. Заменяйте негатив на позитив.

«Мечтать не вредно» – «У меня всё получится».

«Я здесь бессилен» – «Попробую поступить иначе».

«Не могу тебе обещать» – «Я сделаю всё от меня зависящее».

«Ничего себе (себе — ничего?) – «Я смогу и так».

«Я попробую» – «Я намерена».

Прямо сейчас произнесите, пожалуйста, вслух: «Я хочу», а потом также вслух: «Я намерена», и вы отчётливо почувствуете, что сделали энергетический переход: более тонкую энергию перевели в значительно более плотную.

Этот переход распознаётся на биологическом уровне, и как раз в этом и состоит секрет: глагол «намерен» запускает в теле совершенно определённые химические реакции (проверяли замерами). И как раз эти реакции заставляют и мыслить продуктивно, и действовать уверенно.