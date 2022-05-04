Что нельзя делать беременным 5 мая

По традиции в этот день высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Фёдор, Луковый день, Чащобные хороводы.

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В этот день существовало много примет и запретов, в основном все они были так или иначе связанны с женщинами, которые находились в положении. Например, беременным запрещали есть мясные блюда, в противном случае ребенок мог родиться неполноценным, либо же возникали трудности в процессе родов.

Запрещается женщинам в положении наносить макияж, в противном случае ребенок появится на свет с непонятными пятнами на лице, также нельзя стричься и краситься, ведь согласно приметам, малыш раньше срока родится.

Приметы погоды:

Если убывающая луна, то с севом можно не спешить, потому что до поздней осени морозов не будет.

Кукушка закуковала — больше морозов не будет.

Гроза — к хорошему урожаю.