Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Что нельзя делать беременным 5 мая

Вечерняя Москва

По традиции в этот день высаживали лук на грядки. В народном календаре дата получила следующие названия Лука, Виталий, Фёдор, Луковый день, Чащобные хороводы.

Что нельзя делать беременным 5 мая
Фото: PexelsPexels

В этот день существовало много примет и запретов, в основном все они были так или иначе связанны с женщинами, которые находились в положении. Например, беременным запрещали есть мясные блюда, в противном случае ребенок мог родиться неполноценным, либо же возникали трудности в процессе родов.

Запрещается женщинам в положении наносить макияж, в противном случае ребенок появится на свет с непонятными пятнами на лице, также нельзя стричься и краситься, ведь согласно приметам, малыш раньше срока родится.

Приметы погоды:

Если убывающая луна, то с севом можно не спешить, потому что до поздней осени морозов не будет.

Кукушка закуковала — больше морозов не будет.

Гроза — к хорошему урожаю.

Если за окном тепло и ясно, то пора приступать к посевным работам.

Дети,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители