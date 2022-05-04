Почему родители зря пугают и стыдят детей

Во-первых, вообще не стоит врываться в комнату к ребенку без стука, а во-вторых, если уж вы зашли в неподходящий момент, лучше извиниться, выйти и вообще перестать об этом думать. Страшного ничего нет. Объясняем – почему.

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О мастурбации в школьном возрасте ходит много слухов, и родители нередко впадают в панику, когда застают своего ребенка за этим занятием. В прошлые века мастурбацию считали причиной многих заболеваний — прыщей, энуреза, эпилепсии, невроза, облысения и истощения. Свою лепту внесла и православная церковь, объявившая самоудовлетворение одним из смертных грехов. Впрочем, все религии относились к онанизму непримиримо — достаточно вспомнить, что за этот грех на верующего накладывался строгий 40-дневный пост с большим количеством земных поклонов.

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В середине XIX века врачи предлагали различные средства от подростковой мастурбации, рекомендуя тяжелые физические упражнения, вегетарианскую диету и сон на деревянной кровати практически без матраса. Некоторые родители укутывали несчастных детей на ночь во влажную простыню, чтобы их «остудить», и приглашали врачей, чтобы поставить сыновьям пиявки в область гениталий.

Причины детской и подростковой мастурбацииВ период полового развития, когда у подростков начинается гормональная перестройка организма, многие из них изучают свое тело и учатся его понимать. Этому немало способствует и раннее половое созревание — акселерация, связанная с ростом уровня жизни.

Знакомство со своим телом является важным этапом в развитии сексуальности — по крайней мере, так говорят современные медики. Психологи считают, что у родителей тут нет причин для волнения.

Оксана Игнатьева, психолог отмечает:

«Мужчины, которые в школьном возрасте занимались самоудовлетворением, реже испытывают трудности с потенцией, а женщинам мастурбация помогает легче достигать оргазма и раскрепощает. По крайней мере, они чувствуют себя в постели более уверенно по сравнению с женщинами, которые в ранней юности ни разу не мастурбировали. Кроме того, занятия мастурбацией дают возможность снять сексуальное напряжение и уберегают подростков от ранней половой жизни. Родителям не стоит переживать об этой проблеме, так как в мастурбации нет патологии, если она не является демонстративной и не превращается в навязчивое и болезненное состояние».

А как реагировать родителям?

Ни в коем случае нельзя угрожать, запугивать или высмеивать подростка — это может привести к серьезным психологическим нарушениям. Религиозное воспитание вместо полового просвещения — также не выход из этой ситуации. У подростков, запуганных родителями и священниками, в будущем могут развиться сексуальные нарушения — страх перед интимной близостью, снижение либидо, фригидность или проблемы с эрекцией.

Около 90 процентов подростков хотя бы изредка мастурбировали в своей жизни и не испытали на себе никаких негативных последствий. Если же родители пытаются вызвать в детях чувство вины и стыда, у них формируются комплексы, появляются страх и неуверенность в себе. Подростки чувствуют угрызения совести, считают себя неполноценными и безуспешно борются с «позорной» привычкой, постоянно срываясь и презирая себя. Именно поэтому столь важно сексуальное просвещение подростков в момент полового созревания, оно поможет в разрешении многих проблем, которые волнуют школьников.

Половое просвещение в школе: за и против

Ситуация с половым воспитанием в России сложилась весьма неоднозначная. Первая попытка ввести предмет по сексуальному просвещению в школах в 1996 году провалилась, а после он стал поводом для идеологических разногласий в обществе. Православная общественность выступает против уроков полового воспитания у подростков, считая их развращением молодежи. Однако отсутствие информации о взаимоотношениях полов приводит порой к личным трагедиям, поскольку подростки, вступая в интимный контакт, не всегда задумываются, к чему это может привести.

Оксана Черненко, сексопатолог говорит:

«Отсутствие сексуального просвещения в школах — это большая проблема. Дети имеют право знать о самой сокровенной сфере человеческих отношений. Не стоит бояться, что сексуальное просвещение приведет к половой невоздержанности. В странах с обязательным сексуальным образованием в школе очень низкий процент случаев нежелательной беременности, сексуального насилия и венерических заболеваний».

Где подросткам получить знания о взаимоотношениях полов, если в школе не будет подобных предметов? Родители, даже молодые и современные, не всегда способны открыто говорить с детьми на столь интимные темы. Старшие товарищи, с которыми можно делиться личными переживаниями, есть далеко не у всех. В результате остается только интернет, где школьники могут найти любые сведения, включая фильмы для взрослых, однако они рискуют утонуть в искаженной и ошибочной информации, которую пока не умеют правильно отфильтровывать.

Как устроено половое воспитание в других странах

В Нидерландах половое воспитание начинается с четырех лет — именно здесь были созданы первые мультфильмы для дошкольников, при этом дети получают информацию не о сексе, а о собственном теле. Кстати, в этой стране самый низкий уровень подростковых беременностей и венерических заболеваний, что говорит о многом.

В Великобритании существует два варианта программы сексуального просвещения — светский и религиозный, хотя школьники могут вообще не посещать этот предмет. В Германии половое образование в школах является обязательным для всех и по этому предмету учащиеся пишут контрольные работы и сдают экзамены. В программу входят вопросы взаимоотношений мужчин и женщин, культура семейной жизни, информация о гомосексуальности, беременности, родах, контрацепции и заболеваниях, передающихся половым путем.

Во Франции дети получают знания о различии полов, любви и контрацепции начиная с 8 лет, а в США разработаны две разные программы полового воспитания — полное и ограниченное воздержание. Выбор программы зависит от конкретной школы и штата, при этом вторая программа нацелена на религиозное воспитание и ее основная цель — сохранение девственности до брака.

В Африке и Азии также проводятся подобные занятия в школах, хотя в Непале, Бангладеш и Пакистане таких программ нет ни в школах, ни в высших учебных заведениях.