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41 минуту назад

Акушер рассказала о видах травм у новорожденных

RT на русском

Акушер-гинеколог Ирина Меньшикова перечислила факторы, влияющие на возникновение травм у новорождённых, а также перечислила их виды.

Акушер рассказала о видах травм у новорожденных
Фото: pixabay.compixabay.com

В беседе с Пятым каналом врач выделила особую группу женщин, которые подвержены риску возникновения родового травматизма.

К ним относятся женщины с хроническими заболеваниями, лишним весом, неправильным положением плода и другие.

Причиной родовой травмы могут также стать ошибки акушера при вмешательстве в родовой процесс, отметила специалист.

По словам Меньшиковой родовые травмы могут быть лёгкими и тяжёлыми.

К лёгким травмам относятся, например, повреждения кожи плода, формирование гематом, переломы ключиц.

К тяжёлым — травмы внутренних органов, спинного мозга и головного мозга, заключила врач.

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