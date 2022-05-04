Акушер рассказала о видах травм у новорожденных

Акушер-гинеколог Ирина Меньшикова перечислила факторы, влияющие на возникновение травм у новорождённых, а также перечислила их виды.

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В беседе с Пятым каналом врач выделила особую группу женщин, которые подвержены риску возникновения родового травматизма.

К ним относятся женщины с хроническими заболеваниями, лишним весом, неправильным положением плода и другие.

Причиной родовой травмы могут также стать ошибки акушера при вмешательстве в родовой процесс, отметила специалист.

По словам Меньшиковой родовые травмы могут быть лёгкими и тяжёлыми.

К лёгким травмам относятся, например, повреждения кожи плода, формирование гематом, переломы ключиц.