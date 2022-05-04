Акушер рассказала о видах травм у новорожденных

Акушер-гинеколог Ирина Меньшикова перечислила факторы, влияющие на возникновение травм у новорождённых, а также перечислила их виды.
В беседе с Пятым каналом врач выделила особую группу женщин, которые подвержены риску возникновения родового травматизма.
К ним относятся женщины с хроническими заболеваниями, лишним весом, неправильным положением плода и другие.
Причиной родовой травмы могут также стать ошибки акушера при вмешательстве в родовой процесс, отметила специалист.
По словам Меньшиковой родовые травмы могут быть лёгкими и тяжёлыми.
К лёгким травмам относятся, например, повреждения кожи плода, формирование гематом, переломы ключиц.
К тяжёлым — травмы внутренних органов, спинного мозга и головного мозга, заключила врач.