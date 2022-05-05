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59 минут назад

Как весело провести майские праздники с детьми

РИА "ФедералПресс"

Педагог, психолог образовательной онлайн-платформы для детей 1 – 4 класса iSmart Елена Симакова рассказала, чем можно заняться с ребенком в майские праздники. Эксперт посоветовала первые теплые дни провести на прогулках и пикниках.

Как весело провести майские праздники с детьми
Фото: федералпрессфедералпресс

«Научите ребенка играть в игры своего детства. И не забывайте рассказывать об окружающем мире, например, поднимите вопрос экологии во время пикника, научите сортировать мусор, объясните, почему важно оставить после себя порядок в лесу», – сказала эксперт.

Также она порекомендовала посещать интересные места, например, музеи и театры. Чтобы изучить историю – посетить парад.

«Сходите в гости, проведите время с бабушками и дедушками, соберитесь всей семьей. Ребенку важно проводить время с каждым членом семьи», – сказала Симакова.

Можно сделать праздник из ничего дома. Например, украсить дом к лету, построить шалаш из стульев и одеял, приготовить вместе любимые блюда. «Так вы точно повеселитесь и сблизитесь, а у ребенка останутся счастливые воспоминания», добавила специалист.

После веселья стоит навести порядок, но только и это занятие можно сделать игрой, например, предложить представить, что каждая расчищенная территория – маленькая победа в освоении космоса.

Также психолог порекомендовала посмотреть фильмы или почитать книги всей семьей.

«Обсуждайте увиденное и прочитанное, устраивайте дебаты, разыгрывайте сцены из произведений – устройте домашний театр, это не только сплотит вас, но и разовьет память и творческие способности ребенка», – сказала она.

Занятий может быть множество, подчеркнула Симакова. Стоит выбирать те, что нравятся и детям, и взрослым.

«Главное, общайтесь с ребенком, найдите время для настоящих разговоров – пусть он увидит в вас заинтересованного, любящего слушателя, которому можно доверять. Совместные выходные – отличная возможность стать еще ближе друг другу», – заключила эксперт.

Дети,
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