Врач объяснила, почему малышам нельзя смотреть ТВ

Детям до 1 года не стоит смотреть телевизор, так как это крайне негативно отражается на здоровье малыша и может привести к серьезным проблемам в будущем, рассказала РИАМО врач отделения офтальмологии ГБУЗ МО «Королевская городская больница», кандидат медицинских наук Татьяна Щеголева.

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«Младенцам от 0 до 1 года телевизор не рекомендуется смотреть вообще, так как это негативно сказывается на зрении и активности головного мозга. Наступает перевозбуждение, гиперактивность, вплоть до повышения внутричерепного давления», – пояснила Щеголева.

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Специалист подчеркнула, что если младенец посмотрел телевизор в течение 5 или 15 минут однократно, то с ним ничего не случится. Однако систематические просмотры ТВ могут вызвать негативные последствия: это обусловлено тем, что идет частая смена кадров и большой поток информации.

В возрасте от 2 до 5 лет детям можно смотреть телевизор или заниматься с планшетом не более 1 часа в день. Например, это один фильм или мультфильм. Также этот час можно разделить на короткие эпизоды или развивающие программы и показывать ребенку 3 раза в день по 20 минут. С 6 до 7 лет можно увеличить нагрузку до 2 часов в день, но не более, рекомендует врач.

«С 7 до 18 лет телевизор рекомендуется только 1 час, так как в школе и дома дети очень долго занимаются за компьютерами и планшетами. Идет очень большая нагрузка на глаза и на активность головного мозга. Также длительное и вынужденное положение головы и тела влияет на снижение кровотока в основании головного мозга», – объяснила специалист.

Щеголева отметила, что постоянный просмотр ТВ, например, все выходные напролет может нанести сильный вред здоровью человека, особенно в юном возрасте. Родители должны следить за детьми, чтобы они не проводили за ТВ больше времени, чем рекомендуется.

«В случае детей произойдет сильный спазм аккомодации (резкое ухудшение зрения в даль, с сохранением остроты зрения на близком расстоянии ред.), что приведет к временному или постоянному снижению зрения. Так же это вызовет большую нагрузку на головной мозг, что спровоцирует гиперактивность и агрессию. Для взрослых последствия слабее, но это по-прежнему очень большая нагрузка на глаза, тем более если человек работает за компьютером», – объяснила эксперт.

Если пренебрегать мерами безопасности при просмотре телевизора, то у ребенка может возникнуть близорукость. У детей и взрослых до 35 лет существует риск вызвать спазм аккомодации с последующим снижением зрения. У людей после 40 лет пренебрежение может вызвать более раннее возникновение пресбиопии (аномалия рефракции глаза, при которой человек не может рассмотреть мелкий шрифт или маленькие предметы на близком расстоянии - ред.).