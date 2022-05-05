10 признаков, что у ребенка есть неординарные способности

Некоторые моменты поведения малыша должны привлечь внимание родителей, ведь талант важно заметить вовремя.

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По статистике, один из миллиона детей обладает способностями творческими или интеллектуальными, значительно превышающими потенциал сверстников. IQ таких малышей выше 140, но их потенциал важно заметить и развивать, чтобы он принес плоды во взрослом возрасте.

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Присмотритесь, возможно новый Илон Маск или Шуберт растет в вашей семье. Психологи считают, что «выдать» гения могут несколько неочевидных признаков.

Их воспитывали не только родители, но и бабушки

По статистике, малыши, которыми занимались не только мама и папа, но и старшие члены семьи, имеют более широкий кругозор, они умеют наладить контакт, внимательно присматриваются к окружающему миру и замечают даже мелкие детали.

Недоверчивы к новым людям

Обычно родители радуются, когда их малыши ведут себя дружелюбно и легко находят контакт даже с незнакомыми людьми, но психологи считают, что одаренные дети не так просты в общении. Они предпочитают некоторое время наблюдать за новым персонажем, чтобы понять, как он ведет себя, насколько безопасен, и лишь через некоторое время могут подойти к человеку, улыбнуться и проявить интерес.

Придумывают необычные игры

В раннем возрасте один признаков высокого интеллекта — развитая фантазия. Гениальные малыши считают скучными обычные игры и предметы с понятным значением, они придумывают для них новые функции. Такие дети не хотят собирать пирамидку, зато представляют, что это пончики и открывают «пекарню», они кажутся окружающим настоящими хулиганами.

Такие малыши могут изрисовать постельное белье маминой помадой, смыть варежки в унитаз, сорвать штору, играя в индейцев. Делают они это не со зла, просто пытаются дать выход бурному воображению.

Тянутся к тем, кто старше

Одаренные дети с раннего возраста неосознанно хотят учиться и с удовольствием общаются с теми, у кого можно что-то перенять. Поэтому на празднике они держатся ближе к старшим братьям и сестрам, а став немного взрослее предпочитают слушать разговоры родителей с друзьями, а не играть в прятки с ровесниками.

Они мало спят и с трудом засыпают

Одаренные малыши раньше остальных отказываются от дневного сна, а вечером заставить их пойти в постель — настоящая проблема. Для этого есть две причины. Во-первых, мозг гениальных детей требует меньше времени для отдыха, во-вторых, иногда им сложно заснуть из-за переизбытка чувств и эмоций, полученных за день.

Любят непонятные книги и учебники

Обучение завораживает маленьких гениев, их мозг требует все больше информации. Поэтому первоклассник может с любопытством рассматривать учебник по химии: он ничего не понимает, но в восторге от того, сколько интересного предстоит узнать.

Их сложно накормить

Подвижный мозг малыша моментально и очень ярко воспринимает вкус, текстуру и запах предлагаемой еды. То, что кажется вкусным остальным, для его обостренных рецепторов может быть пересоленным, слишком жирным или просто неэстетичным.

Пишут неаккуратно и часто делают помарки

Над их тетрадями учителя готовы плакать: никто не понимает, что написал этот ученик, иногда даже он сам. И дело здесь не в неряшливости, просто рука не успевает за слишком быстрыми мыслями, да и не видят талантливые дети необходимости вырисовывать каждую букву.

У них есть не самые приятные привычки