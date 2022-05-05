10 признаков, что у ребенка есть неординарные способности

Некоторые моменты поведения малыша должны привлечь внимание родителей, ведь талант важно заметить вовремя.
По статистике, один из миллиона детей обладает способностями творческими или интеллектуальными, значительно превышающими потенциал сверстников. IQ таких малышей выше 140, но их потенциал важно заметить и развивать, чтобы он принес плоды во взрослом возрасте.
Присмотритесь, возможно новый Илон Маск или Шуберт растет в вашей семье. Психологи считают, что «выдать» гения могут несколько неочевидных признаков.
По статистике, малыши, которыми занимались не только мама и папа, но и старшие члены семьи, имеют более широкий кругозор, они умеют наладить контакт, внимательно присматриваются к окружающему миру и замечают даже мелкие детали.
Обычно родители радуются, когда их малыши ведут себя дружелюбно и легко находят контакт даже с незнакомыми людьми, но психологи считают, что одаренные дети не так просты в общении. Они предпочитают некоторое время наблюдать за новым персонажем, чтобы понять, как он ведет себя, насколько безопасен, и лишь через некоторое время могут подойти к человеку, улыбнуться и проявить интерес.
В раннем возрасте один признаков высокого интеллекта — развитая фантазия. Гениальные малыши считают скучными обычные игры и предметы с понятным значением, они придумывают для них новые функции. Такие дети не хотят собирать пирамидку, зато представляют, что это пончики и открывают «пекарню», они кажутся окружающим настоящими хулиганами.
Такие малыши могут изрисовать постельное белье маминой помадой, смыть варежки в унитаз, сорвать штору, играя в индейцев. Делают они это не со зла, просто пытаются дать выход бурному воображению.
Одаренные дети с раннего возраста неосознанно хотят учиться и с удовольствием общаются с теми, у кого можно что-то перенять. Поэтому на празднике они держатся ближе к старшим братьям и сестрам, а став немного взрослее предпочитают слушать разговоры родителей с друзьями, а не играть в прятки с ровесниками.
Одаренные малыши раньше остальных отказываются от дневного сна, а вечером заставить их пойти в постель — настоящая проблема. Для этого есть две причины. Во-первых, мозг гениальных детей требует меньше времени для отдыха, во-вторых, иногда им сложно заснуть из-за переизбытка чувств и эмоций, полученных за день.
Обучение завораживает маленьких гениев, их мозг требует все больше информации. Поэтому первоклассник может с любопытством рассматривать учебник по химии: он ничего не понимает, но в восторге от того, сколько интересного предстоит узнать.
Подвижный мозг малыша моментально и очень ярко воспринимает вкус, текстуру и запах предлагаемой еды. То, что кажется вкусным остальным, для его обостренных рецепторов может быть пересоленным, слишком жирным или просто неэстетичным.
Над их тетрадями учителя готовы плакать: никто не понимает, что написал этот ученик, иногда даже он сам. И дело здесь не в неряшливости, просто рука не успевает за слишком быстрыми мыслями, да и не видят талантливые дети необходимости вырисовывать каждую букву.
Качаться на стуле, ковыряться в носу, грызть ногти, сосать палец или постоянно дергать ногой — совершенно нормально для вундеркиндов. Они подвержены постоянной тревожности и нервному напряжению, поэтому странные привычки становятся способом успокоиться.