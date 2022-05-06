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47 минут назад

Педиатр объяснила, когда нужно начинать приучать ребенка к горшку

Letidor.ru

Приучение ребенка к горшку — один из главных навыков, который прививают родители своему ребенку. Казалось бы, ничего сложного, но даже такое простое умение может стать настоящим испытанием, особенно для молодых и неопытных родителей. В этом процессе много тонкостей и мелочей, которые могут как ускорить, так и замедлить обучение. Подробности читайте в нашей новости.

Врач объяснила, когда нужно начинать приучать ребенка к горшку
Фото: unsplash.comunsplash.com

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, когда лучше всего приучать ребенка к горшку. Специалист отметила, что нет четкой границы, которая определила бы возраст, с которого малыш должен сам ходить на горшок.

Способность к контролю над кишечником и мочевым пузырем возникает обычно в возрасте от 18 до 30 месяцев, у разных детей по-разному. Стоит начинать пробовать, когда ребенок уже использует фразы из двух слов, способен понимать причину и следствие посещения туалета, стремится к самостоятельности.

— отметила специалист.

Врач считает, что не стоит насильно заставлять малыша и пытаться всеми силами приучить его к горшку, с другой стороны — пускать процесс на самотек и затягивать тоже не рекомендуется.Ранее «Летидор» писал о том, что эксперт объяснила, как быстро приучить малыша к горшку.

Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом.

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