Названы самые популярные в Москве имена детей в 2022 году

В московском загсе рассказали о самых популярных и редких именах этого года, передает корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина.

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Как назвать ребенка – головоломка для родителей. Многим хочется, чтобы имя малыша было уникальным. Эльнура Джафарова в поисках необычного имени для дочери обратилась к древнегреческой мифологии и назвала девочку Афиной.

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«Афина – богиня мудрости, доброты и щедрости. Имя человека, несомненно, определяет его судьбу и влияет на то, как сложится его жизнь»,

– говорит Эльнура Джафарова.

Древнегреческие и славянские имена в этом году особенно популярны.

«Если в имени есть буквы «Е» и «А», есть открытый слог, это значит открытость к миру, человек готов сотрудничать с окружающими людьми»,

– поясняет специалист по именам Михаил Бородачёв.

Уже не первый год имена София и Александр остаются самыми популярными. Больше 500 родителей так назвали своих младенцев. На выбор Елены Мержан повлияло не только значение имени.

«Красивое имя, прославленное историческими личностями. Александр Македонский, Александр Невский. Плюс этого имени в том, что оно имеет много разных звучаний – Александр, Саша, Саня»,

– пояснила Елена Мержан.

Сотрудники загс составили топ-5 мужских и женских имен.

«Александр, Михаил, Максим, Марк, Лев. Список самых популярных женских имен в Москве выглядит следующим образом: София, Анна, Мария, Алиса и Ева»,

– отметила заместитель начальника Дворца бракосочетания №4 Марина Зверева.

Имена Елена, Татьяна, Ольга и Надежда, которые были популярны 20 лет назад, уже не актуальны. Так, маленьких москвичек называют на 35% реже, например, Ольгой. В 2022 так назвали всего 70 девочек, а когда-то это имя получили 142 малышки.

Если некоторые, чтобы выделиться, дают детям необычные, иностранные или очень редкие имена, то Екатерина Истомина решила пойти от обратного и вспомнила русские народные сказки.

«Ваня – это исконно русское имя. Иван-царевич, Иван третий сын. Иван – доброе имя, Иван побеждает любого злодея. Я считаю, что с таким именем ребенок достигнет всего в жизни. Наверное, имя Иван будет само ередкое в садике и в школе у моего ребенка»,

– рассуждает Екатерина Истомина.