Как отправить ребенка на отдых бесплатно

Как вашему ребенку получить бесплатную путевку во всероссийский детский центр.
Четыре всероссийских здравницы у моря – «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан» - пользуются неизменной популярностью из года в год. Например, ВДЦ «Смена» в этом году планирует принять 13 000 подростков со всей страны.
В ходе 16 образовательных смен школьники будут проходить обучение по 40 партнерским и авторским образовательным программам. Направленности самые разные – технические, социально-гуманитарные, естественнонаучные, физкультурно-спортивные, художественные и туристско-краеведческие.
При этом концепция «умного отдыха» год от года все популярнее среди детей и их родителей. Уникальность центра в том, что ребятам предлагается формат EduCamp, «умный отдых», где дети погружаются в изучение профессий: проходят профориентационные пробы, развивают гибкие навыки и творческие способности.
Как отправить ребенка на отдых такого типа «Рамблеру» рассказал Алексей Резник, заместитель директора по образованию ВДЦ «Смена».
Некоторым кажется, что такой детский отдых мало доступен для средней российской семьи. Это заблуждение. В век интернета вы сможете найти информацию о возможности бесплатных путевок на сайтах всех всероссийских детских центров.
В разделах для родителей и детей указан возраст детей, которые могут приехать в данный детский центр («Артек» - с 8 лет, «Орленок» - с 6 лет, «Смена» - с 11 лет) и расписание смен, предстоящих в этом году.
Дальше вам предложат пройти регистрацию в Личном кабинете на сайте. Здесь вам потребуется максимально полное электронное портфолио вашего ребенка: награды, дипломы, грамоты, где зафиксированы его достижения в спорте, творчестве или учебе. Лучше приготовьте все это заблаговременно.
Самый простой способ получить путевку в детский центр бесплатно – выиграть ее, приняв участие в конкурсе, который проводит сам центр. Положение о конкурсном отборе публикуется на официальном сайте детского центра. В нем разъясняются условия участия и конкурсные задания, в какие сроки нужно подать документы, кто войдет в состав жюри, когда объявят результаты.
Ребенок, который хочет попасть на авторскую программу детского центра, в личном кабинете в автоматизированной информационной системе (АИС) «Путевка», добавляет выполненное конкурсное задание. Путевку получают участники, набравшие наибольшее количество баллов за конкурсное задание. Учитываются и их наиболее значимые и подходящие по тематике программы достижения.
Оперативным источником важной информации являются и страницы детских учреждений в социальных сетях. Найдите интересующий вас центр в Телеграме или Вконтакте и будьте в курсе всех событий, которые его коллектив предлагает своим подписчикам. Качайте оттуда не только пользу, но и заряд позитива, бесценный в наше непростое время.
Еще один вполне доступный способ - общественная, социальная и исследовательская активность школьника. Это доступно практически каждому ребенку в нашей стране, независимо от места проживания и талантов, данных природой.
Примерно половина смен во всероссийских детских центрах посвящена успехам ребят в социальнозначимых проектах, существующих в нашей стране, и поддерживаемых государством.
Если ваш ребенок – член Российского движения школьников, Юнармии или другой детской организации, юный инспектор дорожного движения, член военно-исторического движения, юный краевед, журналист или волонтер – поищите в расписании ВДЦ даты тематических программ.
Обычно их проводят соответствующие организации, в том числе – на уровне вашего региона. Узнайте, что надо сделать, чтобы ваш наследник попал в сборную команду области или края.
Не забывайте чаще заявлять о достижениях своих детей на публичных площадках. Современная педагогика делает ставку на ярких и одаренных.
Уже в этом году в той же «Смене» победителей профильных соревнований ждут полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», Президентские спортивные игры, Всероссийский шахматный фестиваль имени А.Е. Карпова, Медиафорум молодых журналистов и много других интересных встреч и соревнований, где можно проявить свои таланты.
Положения о такого рода конкурсах ищите на сайтах организаций-партнеров детского центра и на сайтах центров. В этом документе указаны даты и этапы проведения конкурсных отборов, возраст участников, документы и работы, которые необходимо представить в конкурсную комиссию.
В качестве организатора-партнера Всероссийского детского центра могут выступать крупнейшие компании страны. Они заинтересованы в развитии подрастающего поколения со школьной скамьи и регулярно организуют собственные профориентационные смены или даже Всероссийские молодежные движения.
Например, в ВДЦ «Смена» такими партнерами являются РЖД, Роскосмос, Росатом, Ворлдскиллс Россия и многие другие. Условия конкурсов и положения публикуются на сайтах центров и партнеров.
Иногда такие партнеры обеспечивают и оборудование постоянных собственных учебных кластеров на территории детского центра.
Например, в ВДЦ «Смена» существует и развивается уникальный город профессий (Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий) - «Парк Будущего», где ребята получают начальные знания по разным специальностям, проходят профессиональные пробы. Кроме того, школьники развивают главные навыки успешности, так называемые «гибкие» навыки, создают уникальные проекты, общаются с менторами и наставниками, медийными личностями. Каждому школьнику в конце смены выдается свидетельство о дополнительном образовании.
Свои бесплатные квоты во всероссийские детские центры есть у органов исполнительной власти каждого региона. Выясните, какие дети могут на них претендовать. Возможно, в их перечне окажутся многодетные семьи или дети других социальнонезащищенных категорий.
Также администрации каждого региона проводят собственные конкурсы, победители которых получают бесплатные путевки в «Артек», «Орленок», «Смену» или «Океан». Примите в них участие.
Летом смены длятся 21 день, а с осени до весны, в течение учебного года — 14 дней, чтобы дети не теряли связи со школьной программой. Разумеется, существует возможность приобрести путевку на коммерческой основе.
Право на бесплатное зачисление на обучение в такой центр регулируется Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 июля 2019 года № 384).
Документы для бесплатного получения путевки: