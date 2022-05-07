Как отправить ребенка на отдых бесплатно

Как вашему ребенку получить бесплатную путевку во всероссийский детский центр.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Четыре всероссийских здравницы у моря – «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан» - пользуются неизменной популярностью из года в год. Например, ВДЦ «Смена» в этом году планирует принять 13 000 подростков со всей страны.

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В ходе 16 образовательных смен школьники будут проходить обучение по 40 партнерским и авторским образовательным программам. Направленности самые разные – технические, социально-гуманитарные, естественнонаучные, физкультурно-спортивные, художественные и туристско-краеведческие.

При этом концепция «умного отдыха» год от года все популярнее среди детей и их родителей. Уникальность центра в том, что ребятам предлагается формат EduCamp, «умный отдых», где дети погружаются в изучение профессий: проходят профориентационные пробы, развивают гибкие навыки и творческие способности.

Как отправить ребенка на отдых такого типа «Рамблеру» рассказал Алексей Резник, заместитель директора по образованию ВДЦ «Смена».

Шаг первый: информация на сайтах

Некоторым кажется, что такой детский отдых мало доступен для средней российской семьи. Это заблуждение. В век интернета вы сможете найти информацию о возможности бесплатных путевок на сайтах всех всероссийских детских центров.

В разделах для родителей и детей указан возраст детей, которые могут приехать в данный детский центр («Артек» - с 8 лет, «Орленок» - с 6 лет, «Смена» - с 11 лет) и расписание смен, предстоящих в этом году.

Дальше вам предложат пройти регистрацию в Личном кабинете на сайте. Здесь вам потребуется максимально полное электронное портфолио вашего ребенка: награды, дипломы, грамоты, где зафиксированы его достижения в спорте, творчестве или учебе. Лучше приготовьте все это заблаговременно.

Шаг второй: участвуй в конкурсах

Самый простой способ получить путевку в детский центр бесплатно – выиграть ее, приняв участие в конкурсе, который проводит сам центр. Положение о конкурсном отборе публикуется на официальном сайте детского центра. В нем разъясняются условия участия и конкурсные задания, в какие сроки нужно подать документы, кто войдет в состав жюри, когда объявят результаты.

Пресс-служба

Ребенок, который хочет попасть на авторскую программу детского центра, в личном кабинете в автоматизированной информационной системе (АИС) «Путевка», добавляет выполненное конкурсное задание. Путевку получают участники, набравшие наибольшее количество баллов за конкурсное задание. Учитываются и их наиболее значимые и подходящие по тематике программы достижения.

Оперативным источником важной информации являются и страницы детских учреждений в социальных сетях. Найдите интересующий вас центр в Телеграме или Вконтакте и будьте в курсе всех событий, которые его коллектив предлагает своим подписчикам. Качайте оттуда не только пользу, но и заряд позитива, бесценный в наше непростое время.

Шаг третий: стань партнером

Еще один вполне доступный способ - общественная, социальная и исследовательская активность школьника. Это доступно практически каждому ребенку в нашей стране, независимо от места проживания и талантов, данных природой.

Примерно половина смен во всероссийских детских центрах посвящена успехам ребят в социальнозначимых проектах, существующих в нашей стране, и поддерживаемых государством.

Если ваш ребенок – член Российского движения школьников, Юнармии или другой детской организации, юный инспектор дорожного движения, член военно-исторического движения, юный краевед, журналист или волонтер – поищите в расписании ВДЦ даты тематических программ.

Обычно их проводят соответствующие организации, в том числе – на уровне вашего региона. Узнайте, что надо сделать, чтобы ваш наследник попал в сборную команду области или края.

Шаг четвертый: в поисках талантов

Не забывайте чаще заявлять о достижениях своих детей на публичных площадках. Современная педагогика делает ставку на ярких и одаренных.

Уже в этом году в той же «Смене» победителей профильных соревнований ждут полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», Президентские спортивные игры, Всероссийский шахматный фестиваль имени А.Е. Карпова, Медиафорум молодых журналистов и много других интересных встреч и соревнований, где можно проявить свои таланты.

Пресс-служба

Положения о такого рода конкурсах ищите на сайтах организаций-партнеров детского центра и на сайтах центров. В этом документе указаны даты и этапы проведения конкурсных отборов, возраст участников, документы и работы, которые необходимо представить в конкурсную комиссию.

Шаг пятый: изучай рынок профессий

В качестве организатора-партнера Всероссийского детского центра могут выступать крупнейшие компании страны. Они заинтересованы в развитии подрастающего поколения со школьной скамьи и регулярно организуют собственные профориентационные смены или даже Всероссийские молодежные движения.

Пресс-служба

Например, в ВДЦ «Смена» такими партнерами являются РЖД, Роскосмос, Росатом, Ворлдскиллс Россия и многие другие. Условия конкурсов и положения публикуются на сайтах центров и партнеров.

Иногда такие партнеры обеспечивают и оборудование постоянных собственных учебных кластеров на территории детского центра.

Например, в ВДЦ «Смена» существует и развивается уникальный город профессий (Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий) - «Парк Будущего», где ребята получают начальные знания по разным специальностям, проходят профессиональные пробы. Кроме того, школьники развивают главные навыки успешности, так называемые «гибкие» навыки, создают уникальные проекты, общаются с менторами и наставниками, медийными личностями. Каждому школьнику в конце смены выдается свидетельство о дополнительном образовании.

Шаг шестой: идем во власть

Свои бесплатные квоты во всероссийские детские центры есть у органов исполнительной власти каждого региона. Выясните, какие дети могут на них претендовать. Возможно, в их перечне окажутся многодетные семьи или дети других социальнонезащищенных категорий.

Также администрации каждого региона проводят собственные конкурсы, победители которых получают бесплатные путевки в «Артек», «Орленок», «Смену» или «Океан». Примите в них участие.

Шаг седьмой: собери документы

Летом смены длятся 21 день, а с осени до весны, в течение учебного года — 14 дней, чтобы дети не теряли связи со школьной программой. Разумеется, существует возможность приобрести путевку на коммерческой основе.

Право на бесплатное зачисление на обучение в такой центр регулируется Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 июля 2019 года № 384).

Документы для бесплатного получения путевки: