Дачникам рассказали о безопасности для детей летом

В мае в Московской области традиционно открывается дачный сезон. Он предоставляет не только радость пребывания на свежем воздухе, но и опасность как для взрослых, так и для детей. Об этом член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» и бывший преподаватель ОБЖ Дмитрий Казаков рассказал в эфире «Радио 1».

«На даче, как и в любой среде, как для ребёнка, так и для взрослых много опасностей — от насекомых, тех же клещей, до проблем, связанных с несоблюдением техники безопасности. Чтобы уберечь ребёнка от проблем, важно говорить с ним, объяснять ему всё. Не думать, что ребенок, как и взрослый человек, знает все правила поведения»,

По его словам, дети могут рисковать выпасть из окон, потеряться в лесу, упасть с лестницы и попасть в другие неприятные ситуации. Также это травмы, порезы, ушибы. Чаще всего они связаны с тем, что привыкший к городской жизни ребенок может быстро не адаптироваться к проживанию в сельской местности. Он просто не имеет таких навыков. Специалист посоветовал в случае получения ребенком серьезных травм немедленно обращаться к медицинским работникам.