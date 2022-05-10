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4 часа назад

Названы способы защитить детей от клещей

Мослента

Способы защитить детей от клещей в интервью «Газете.Ru» назвал заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган.

Названы способы защитить детей от клещей
Фото: МослентаМослента

По словам специалиста, после прогулки у детей обязательно нужно проверять кожу головы, за ушами, вокруг шеи, в области бровей и ресниц, а также под мышками. Это позволит быстро найти насекомое и удалить.

«Играя в лесу, дети должны носить рубашки и брюки с длинными рукавами и заправлять штанины в носки. Используйте репеллент от насекомых для защиты от укусов у детей старше 2 лет. Всегда внимательно следуйте инструкциям на этикетке при нанесении репеллента. Избегайте мест, зараженных клещами»,

— пояснил эксперт.

Тем, кто планирует выезжать на отдых, врач порекомендовал вакцинироваться от клещевого энцефалита.

Дети,Михаил Каган,
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