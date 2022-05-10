Психолог раскрыла способ адаптировать ребенка к поездке в лагерь

Способ адаптировать ребенка к поездке в летний лагерь раскрыла в разговоре с «Мослентой» психолог, тележурналист, ведущая телеканала «Доктор» Елена Толстая. Она посоветовала начинать этот процесс заранее и подходить к нему комплексно.

Фото: Мослента Мослента

По ее словам, никакие разговоры непосредственно перед отъездом не помогут, если ребенок на практике не умеет делать определенные вещи.

«Стоит задать себе вопрос: есть ли у ребенка вообще опыт длительного нахождения без вас? Например, в дневном лагере, у бабушек, теть, дядь. Может ли ребенок сам себя обслуживать?»

— объяснила психолог.

По ее наблюдениям, у многих современных детей отсутствуют базовые бытовые и социальные навыки. Специалист рекомендует прививать их.

«Если у вас ребенок постоянно в гаджетах, а вы его вырываете и отправляете настраивать коммуникацию с другими детьми, то как минимум он испытает сильнейший стресс»,

— предупредила эксперт.