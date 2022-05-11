Как получить кешбэк за детский отдых в 2022 году

В России с 31 марта 2022 года стартовала программа детскоготуристического кешбэка. Акция продлится до 31 августа 2022 года. Максимальная сумма кешбэка составит 50 % от стоимости путевки и может быть до 20 тыс. рублей.

Фото: duma.gov.ru duma.gov.ru

Обязательное условие — оплата путевки картой «Мир».

Как участвовать в программе

Если у вас нет карты «Мир», оформите ее в одном из банков-участников. Зарегистрируйте вашу карту на официальном сайте программы лояльности платежной системы «Мир» privetmir.ru. Оплатите понравившееся предложение на сайте мирпутешествий.рф с 31 марта по 23:59 мск 31 августа 2022 года. Кешбэк поступит на вашу карту «Мир» в срок до пяти рабочихдней с момента поступления информации о платеже.

Важно: карты других платежных систем (кроме кобейджинговых) не участвуют в программе — кешбэк на них не начислят.

Для участия организации детского отдыха в программе смена в ней должна пройти с 1 мая по 30 сентября 2022 года. Минимальная продолжительность поездки — одна лагерная смена.

Приглашение к участию в акции получили все стационарные государственные и коммерческие лагеря в разных регионах страны, но оно добровольное. Полный список партнеров можно найти на сайте мирпутешествий.рф. В акции не участвуют палаточные, городские лагеря и лагеря дневного пребывания.

Ограничений по возрасту детей для покупки путевки нет.

Семьи, которые имеют сертификат на льготу для детскогоотдыха, также имеют право на получение кешбэка: они смогут получить назад половину потраченной суммы.